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Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya’daki metro projesiyle ilgili olarak, "Ulaştırma Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla yaptığımız bir protokolle ve alınan Bakanlar Kurulu kararıyla, ki bu başkanlık sistemi öncesinde alınmıştı, bununla ilgili proje çalışmalarımızı da tamamladık, ihale aşamasına gelmiş bulunuyor" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya’da Zafer Meydanı’ndaki iş yerleri ve alışveriş merkezi esnaflarıyla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya’daki metro projesiyle ilgili olarak, "Ulaştırma Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla yaptığımız bir protokolle ve alınan Bakanlar Kurulu kararıyla, ki bu başkanlık sistemi öncesinde alınmıştı, bununla ilgili proje çalışmalarımızı da tamamladık, ihale aşamasına gelmiş bulunuyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya’da Zafer Meydanı’ndaki iş yerleri ve alışveriş merkezi esnaflarıyla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Turhan, bakanlığın çalışmaları hakkında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Bilgi aldık, değerlendirmelerde bulunduk. Bildiğiniz gibi Konya ülkemizin, İç Anadolumuzun tam merkezinde bulunan bir ilimiz. Konya eskiden tahıl ambarı olarak anılırdı, şimdi ise sanayileşmiş, kentsel dönüşümünü, değişimini gerçekleştirmiş, tamamlamak üzere olan bir şehrimiz. Ve bulunduğu konum itibariyle ulaşım konusunda tam yolların kavşağında bulunan bir ilimiz. Bu nedene öncelikli olarak Konya’yı komşu illere bağlayan yolları bildiğiniz gibi bölünmüş yol haline getirdik. Bu yollarımızın bazı kesimlerinde fiziki standartlarını yükseltecek olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca yine Konya ilimizin Akdeniz Bölgesi’ne bağlantısını sağlayacak, turizm bölgesiyle ulaşımını rahatlatacak olan Konya, Beyşehir, Manavgat, Seydişehir, Alanya, Taşkent ve Hadim’de bağlantılar için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dağlık olan bölgelerdeki viyadük çalışmalarımız yoğunlaşmış vaziyette. Amacımız Konya’yı Orta Anadolu’ya, Ege Bölgesi’ne bağlanan yollar gibi Akdeniz havzasındaki limanlara ve o bölgedeki turizm alanlarıyla güçlendirmek ve turizm kapasitesini daha iyi kullanmak için Akdeniz Bölgesi’nden gelen turistlerin de Konyamıza daha iyi ulaşmasını sağlayacak ulaşım noktasını güçlendirmek” şeklinde konuştu.
Konya’ya hızlı tren ulaştırdıklarını, hızlı trenin Konya’ya önemli kazanımlar sağladığını belirten Bakan Turhan, “Yine bu demir yolu kenarında Konya’da lojistik merkezi yaptık, önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Yine Konya’yı demir yoluyla Mersin’e Karaman üzerinden bağlayacak olan yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Konya-Karaman arasındaki hızlı demir yolu projesi hizmete girdi. Bunun sinyalizasyonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor, o da bugün içerisinde tamamlanıp sinyalli olarak hizmet vermeye devam edecek. Tabii Konya bölgede hızlı gelişen bir ilimiz. Konya ilimizin şehir içerisindeki toplu taşımayla ilgili sorunu çözmek için Konya’da metro projemiz var. Ulaştırma Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla yaptığımız bir protokolle ve alınan Bakanlar Kurulu kararıyla, ki bu başkanlık sistemi öncesinde alınmıştı, bununla ilgili proje çalışmalarımızı da tamamladık, ihale aşamasına gelmiş bulunuyor. Tabii Konya sadece bir sanayi kenti değil, turizm kenti değil, Konya aynı zamanda 5 tane üniversitesi olan bir eğitim kenti. Arkadaşlarımızın bana verdiği bilgiye göre Konya’da 130 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu çok önemli bir potansiyel. Dolayısıyla Konya’nın bu eğitim sistemine altyapı hizmeti yetiştirmesi de sadece Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla, kaynaklarıyla yapılması düşünülemezdi. Bunun için hükumetimiz Konya’nın şehir içi ulaşımıyla ilgili toplu taşıma, yani metro sistemini önümüzdeki dönemde ihale edip bu sorunu da rahatlatmak için bu projeyi hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

Bakan Turhan’dan Konya’ya metro açıklaması

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