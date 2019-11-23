HABER

Bakan Turhan'dan, Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması Kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Bakan Turhan?dan, Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması Kalan kesimi 2020?nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul-Sevindikli kavşağı arasındaki kesimin ulaşıma açıldığını belirterek, ?İnşallah kalan kesimi 2020?nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağızö dedi.

Bakan Turhan?dan, Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması Kalan kesimi 2020?nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul-Sevindikli kavşağı arasındaki kesimin ulaşıma açıldığını belirterek, ?İnşallah kalan kesimi 2020?nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağızö dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce?yi ziyaret etti. Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı?nı ziyaret eden Bakan Turhan, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu?nun Sakarya?dan geçen kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Sakarya?mızda ulaşım alt yapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu?nun Anadolu yakasındaki, doğu kısmındaki çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul ile Sevindikli kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramında hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020?nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Biz bir taraftan hükümet olarak bizim ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken hizmet kervanımız devam ediyor. Bizim ülkemizde hızlı tren çalışmaları bizim hükümetimiz zamanında tanıştı. Önümüzdeki günlerde inşallah bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak ülkemizdeki insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Önümüzdeki yıl Sivas?a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracağız. Dedi.
Bakan Turhan İstanbul- Ankara arasındaki YHT 'ye ikinci bir alternatif olarak da başladıkları çalışmanın sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu
?YHT hizmetini İstanbul-Ankara arasındaki hizmeti ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarı?ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı?ya oradan da Kapıkule?ye Avrupa sınırına kadar ulaştırmak için önümüzdeki günlerde bununda ihalesini yapıp inşallah çalışmalara başlayacağız. Çok önemli bir proje. 4 milyar dolara yakın proje. Bunun son anlaşmalarını Çin hükümetinden sağlayacağımız kredi ile yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız. Hızlı tren teknolojisini de inşallah Adapazarı?nda yerli, yabancı ve özel sektör ortaklarıyla birlikte bugünde arkadaşlarımızdan bilgi alacağım. Bununla ilgili hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Hızlı tren setleri önemli bir kısmı artık Sakarya ilinde üretilecek.
Bakan Turhan daha sonra Adapazarı'nda bulunan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Fabrikasına geçerek burada da incelemelerde bulundu.

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!
Karlıova'da husumetli aileler barıştıKarlıova'da husumetli aileler barıştı
2,5 yaşındaki çocuğun şiddet gördüğü anaokulu kapatıldı2,5 yaşındaki çocuğun şiddet gördüğü anaokulu kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Ölümü yürekleri yakmıştı! Güleda'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ölümü yürekleri yakmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da ele geçirildi! Değer 3,5 milyon lira

Esenyurt'ta korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Korkutan yangın! Mahsur kalanlar böyle kurtaırıldı

Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal'dan net açıklama: Erdoğan'ın talimatıyla kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.