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Bakan Turhan'dan Trabzon Valiliğine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 21:56 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valiliğine ziyarette bulundu, esnafla bir araya geldi, kentteki yatırımlarla ilgili toplantıya katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Turhan, "2019 Türk Dünyası Diriliş Yılı" etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından, Trabzon Valiliğine geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Turhan, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Ustaoğlu, Bakan Turhan'a tesbih hediye etti.

Bakan Turhan daha sonra, Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak esnafıyla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Turhan, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.

Burada Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından karşılanan Turhan, SKM'nin çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Turhan, son olarak Karayolları Misafirhanesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen "Trabzon yatırımları ile ilgili genel değerlendirme" toplantısına katıldı.

Bakan Turhan'a ziyaretlerinde, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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