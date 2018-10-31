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Bakan Turhan'dan uçağa anons

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "İstanbul havalimanından kalkan ilk uçağın yolcuları olarak sizleri tebrik ediyorum" - Uçaktaki AA ekibi, kalkış anındaki görüntüleri canlı yayınladı

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 2124" kodlu İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya ilk tarifeli seferi gerçekleştirmek üzere hareket eden uçağın yolcularına seslendi.

Turhan, kontrol kulesinden uçağın kalkış talimatını verdikten sonra kaptan pilotla irtibata geçerek, şunları söyledi:

"Saygıdeğer yolcular, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Sevgili kaptanım, değerli mürettebat. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk uçağın yolcuları olarak sizleri tebrik ediyorum. Dünya sivil havacılık tarihine altın harflerle yazılacak olan bu seyahatin mensupları olarak çok şanslısınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağlık, selamet içerisinde gidin, gideceğiniz yere varın ve sağlık selamet içinde eve dönmenizi yüce rabbimden diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum." dedi.

Pilot da "Sayın bakanım konuşmanız yolcularımız tarafından açık ve net olarak anlaşıldı. Bu uçuşun kaptanı olarak, tüm yolcularımız, şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Turhan daha sonra Atatürk Havalimanı'nın kodunu vererek "133075 ile temas ediniz" anonsu yaptı.

Öte yandan, uçakta bulunan AA ekibi uçağın kalkış anındaki görüntülerini canlı yayınladı.

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Türk Hava Yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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