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  4. Bakan Turhan’dan yeni yıl mesajı

Bakan Turhan’dan yeni yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “2020 yılı bizim için, başladığımız projeleri bitirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için bir çalışma takvimidir” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni yıl mesajı yayınladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “2020 yılı bizim için, başladığımız projeleri bitirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için bir çalışma takvimidir” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni yıl mesajı yayınladı. Bakan Turhan, yayınladığı mesaj da şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizin, aziz milletimizin, tüm insanlığın yeni yılını yürekten kutluyor; 2020 yılının, umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yıla, hiç şüphesiz yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla giriyoruz. Bizler de 2020 yılının 2019 yılından daha iyi bir yıl olması, ekonomide, yatırımda, dış politikada ve sosyal hayatta yeni sevinçlerin, yeni başarıların yaşandığı bir sene olması için her zamankinden çok daha fazla gayret sarf edecek, yeni yılı birbirinden önemli projelerle karşılayacağız. 17 yıl boyunca yaptığımız gibi, ülkemizin büyümesi, ilerlemesi, bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın, etkili bir ülke olması için, en büyük değerimiz ve en büyük hazinemiz olan birliğimizi muhafaza edecek, bu birliktelikten aldığımız güçle dev projelerimizi hayata geçireceğiz. Çünkü 2020 yılı bizim için, başladığımız projeleri bitirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için bir çalışma takvimidir. Aynı kararlılıkla, heyecanımızı ve hizmet bilincimizi daha da derinleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle, posta hizmetlerinden uydu hizmetlerine, karayolu yapımından kara ulaşımına, denizcilikten sivil havacılığa, demir yollarından bilişim hizmetlerine, üstün özveriyle çalışan Bakanlığımız mensuplarının ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2020 yılının tüm vatandaşlarımızın sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah içinde, birbirinden önemli projelerle geleceğe yürüdüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

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