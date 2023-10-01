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  4. Bakan Uraloğlu açıkladı! "Turistik Doğu Ekspresi için bu sezon değişken fiyat politikasına geçildi"

Bakan Uraloğlu açıkladı! "Turistik Doğu Ekspresi için bu sezon değişken fiyat politikasına geçildi"

01.10.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi" ile aralıktan itibaren haftada üç gün sefer düzenleneceğini belirterek, "Ekspresle bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere 84 sefer gerçekleştirilecek." dedi. Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi için bu sezon sabit fiyat uygulaması yerine ekonomik şartlar, işletme maliyeti ve talep durumu dikkate alınarak değişken fiyat politikasına geçildi" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu açıkladı! "Turistik Doğu Ekspresi için bu sezon değişken fiyat politikasına geçildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla yurt içi ve dışı tren turları açısından avantajlı olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu kapsamda 1990'lardan 2000'li yılların ortalarına kadar düzenli tren turlarının yapıldığını söyledi.

Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotası arasında gösterilen Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği sunduğunu ifade etti.

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"ARALIKTAN İTİBAREN HAFTADA ÜÇ GÜN SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Turistik Doğu Ekspresi'nin son yıllarda büyük ilgi gördüğünü ve her yaştan, her milletten seyahat tutkunlarının ilgi odağı olduğunu belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi ile aralıktan itibaren haftada üç gün sefer gerçekleştirilecek. Ekspres, Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında sefer yapacak. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma, pazar günleri hareket edecek. Turistik Doğu Ekspresi bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer yapacak." diye konuştu.

TREN, TURİSTİK YERLERDE DURACAK

Uraloğlu, sefer yapacak trenin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, kapasitesinin de 160 kişi olduğunu bildirdi.

Tren teşkilatında bulunan 8 yataklı vagonun 6'sının bilet satışlarının seyahat acenteleri üzerinden yapılacağını, 2 vagonun ise TCDD tarafından bireysel yolculara satılacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BU SEZON SABİT FİYAT UYGULAMASI YERİNE DEĞİŞKEN FİYAT POLİTİKASINA GEÇİLDİ"

"Turistik Doğu Ekspresi için bu sezon sabit fiyat uygulaması yerine ekonomik şartlar, işletme maliyeti ve talep durumu dikkate alınarak değişken fiyat politikasına geçildi. Güzergahı üzerindeki tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi için Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saat duracak."

Uraloğlu, Ankara-Kars-Ankara hattında işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerle ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, sivil toplum kuruluşları, turizm acenteleri veya ilgili kurumlarla yapacakları çalışmalar sonucunda oluşacak taleplere, imkanlar doğrultusunda destek verileceğini de sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
turistik doğu ekspresi ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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