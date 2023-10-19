Bakan Uraloğlu duyurdu! İsrail ve Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

Bakan Uraloğlu, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de işlediği insanlık dışı vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak için zor şartlarda görevlerini yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza, iletişim konusunda sıkıntı yaşamamaları adına GSM operatörlerimizin iş birliği ile ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak; devletimiz ve bakanlığımız ile bölgedeki gazetecilerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İsrail'in Gazze halkına yaşattığı vahşeti dünyaya duyurmaya, bütün insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İsrail'i işlediği insanlık suçu dolayısıyla kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)









