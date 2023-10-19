HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Uraloğlu duyurdu! İsrail ve Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

Bakan Uraloğlu duyurdu! İsrail ve Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

19.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden gazetecilere ücretsiz dakika, kısa mesaj ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! İsrail ve Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

Bakan Uraloğlu, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de işlediği insanlık dışı vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak için zor şartlarda görevlerini yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza, iletişim konusunda sıkıntı yaşamamaları adına GSM operatörlerimizin iş birliği ile ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak; devletimiz ve bakanlığımız ile bölgedeki gazetecilerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İsrail'in Gazze halkına yaşattığı vahşeti dünyaya duyurmaya, bütün insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İsrail'i işlediği insanlık suçu dolayısıyla kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

17dc2c10b57dd68b709b7cea0fc1db64

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişan dönüşü korkunç kazada bir acı haber daha! Ölü sayısı 5'e çıktıNişan dönüşü korkunç kazada bir acı haber daha! Ölü sayısı 5'e çıktı
BM'den korkutan açıklama! 'Gazze’de sağlık sistemi çöktü'BM'den korkutan açıklama! 'Gazze’de sağlık sistemi çöktü'
Yedi bin yıldır iyileştiren doğal ilacı açıkladı! Bakın neymişYedi bin yıldır iyileştiren doğal ilacı açıkladı! Bakın neymiş
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.