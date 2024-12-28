HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Uraloğlu duyurdu: Kahta-Siverek yolu 25 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kahta-Siverek yolu 25 dakikaya düşecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.12.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Siverek yolu kapsamında Kahta-Eceler mevkiinin resmi açılışını 28 Aralık’ta gerçekleştireceklerini duyurdu. Söz konusu kesimde 27 kilometre yol, 2 çift köprü ve 2 üstgeçit inşa edildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, “Proje tamamlandığında seyahat süresi 25 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kahta-Siverek yolu 25 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, yolun 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini hatırlatarak, “Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık’ta da Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

AA-20241228-36604633-36604626-ULASTIRMA_VE_ALTYAPI_BAKANI_URALOGLU_KAHTANARINCESIVEREK_YOLUNUN_ACILISINDA_KONUSTU

“2 ÇİFT KÖPRÜ VE 2 ÜSTGEÇİT TAMAMLANDI”

Kâhta-Narince-Siverek yolunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi, daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üstgeçit köprüsünü de tamamladık” dedi.

AA-20241228-36604633-36604627-ULASTIRMA_VE_ALTYAPI_BAKANI_URALOGLU_KAHTANARINCESIVEREK_YOLUNUN_ACILISINDA_KONUSTU

“GÜZERGAH 11,2 KİLOMETRE KISALACAK”

Bakan Uraloğlu, yolun mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet verdiğini belirterek “Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu 18 bin ton azaltacağız” şeklinde konuştu.

AA-20241228-36604633-36604628-ULASTIRMA_VE_ALTYAPI_BAKANI_URALOGLU_KAHTANARINCESIVEREK_YOLUNUN_ACILISINDA_KONUSTU

“HEYELANLI KESİMLER TERK EDİLECEK”

Yol sayesinde, mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını ifade etti. Kahta-Siverek yolunun sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkânı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, “Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır” diye konuştu.

Düzenlenen açılış törenine başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Valisi Osman Varol ve kent protokolü katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahta Siverek Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Narin davasında gözler son kararda! Duruşmada dikkat çeken Kurtlar Vadisi detayı: "Kırmızı çizgimizdir"

Narin davasında gözler son kararda! Duruşmada dikkat çeken Kurtlar Vadisi detayı: "Kırmızı çizgimizdir"

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

MYNET ÖZEL | Son günlerin en büyük kabusu! Uzmanlar 'zaman kaybetmeden acile başvurun' dedi

MYNET ÖZEL | Son günlerin en büyük kabusu! Uzmanlar 'zaman kaybetmeden acile başvurun' dedi

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadının kapısına dayandı!

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadının kapısına dayandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.