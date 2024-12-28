Bakan Uraloğlu duyurdu: Kahta-Siverek yolu 25 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, yolun 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini hatırlatarak, “Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık’ta da Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

“2 ÇİFT KÖPRÜ VE 2 ÜSTGEÇİT TAMAMLANDI”

Kâhta-Narince-Siverek yolunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi, daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üstgeçit köprüsünü de tamamladık” dedi.

“GÜZERGAH 11,2 KİLOMETRE KISALACAK”

Bakan Uraloğlu, yolun mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet verdiğini belirterek “Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu 18 bin ton azaltacağız” şeklinde konuştu.

“HEYELANLI KESİMLER TERK EDİLECEK”

Yol sayesinde, mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını ifade etti. Kahta-Siverek yolunun sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkânı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, “Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır” diye konuştu.

Düzenlenen açılış törenine başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Valisi Osman Varol ve kent protokolü katıldı.