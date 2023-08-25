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  4. Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

25.08.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setlerinin milli yük vagonlarında kullanılmak üzere Sivas'a gönderildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) ve Kardemir iş birliği ile milli yük vagonlarında kullanılacak olan tekerler setleri, yerlilik oranını da yüzde 95'e çıkaracak. Türkiye hızlanıyor" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; milli yük vagonu üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ ile Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setini üreten Kardemir'in ortak iş birliği ile vagonlardaki yerlilik oranı artırıldı. TÜRASAŞ ile iş birliğine giden Kardemir, ilk etapta sevkiyatı gerçekleştirilen 8 tekerlek setinin milli vagonlarda kullanılmasının ardından, seri üretimi devam eden tekerlek setlerinin sevkiyatına devam edecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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