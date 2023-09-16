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Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat 6A'nın uzaya fırlatılma tarihi belli oldu

16.09.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türksat 6A uydusunun ne zaman uzaya fırlatılacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uydunun Mart 2024'te yerde teslimini planladıklarını belirterek "Sonrasında bu uydunun fırlatılmak üzere Space X firmasıyla yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek muhtemelen haziran ayı içinde gerekli fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat 6A'nın uzaya fırlatılma tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ), Kahramankazan'daki yerleşkesinde bulunan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret etti.

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Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için, "uzayda iz sahibi olma" hususunda, çalışmalara kararlılıklara devam ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandıracaklarını dile getirerek, Bakanlık ile TÜBİTAK ve Türksat arasında imzalanan protokolle Türksat 6A'nın projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Aralık 2014'de imzalandığını anımsattı.

"20 AKTARICIYA SAHİP OLACAK"

Türksat 6A haberleşme uydusunun Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getireceğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 6A tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verecek. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacak. 7,5 kilovat güce sahip olacak yerli ve milli haberleşme uydumuz, 20 aktarıcıya sahip olacak. Türksat 6A uydumuz Ku Bantta hizmet verecek ve daha önceki Türksat uydularıyla kapsanamayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyada da hizmet sunacak."

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Uraloğlu, uydunun görev süresinin 15 yıl olacağını belirterek, uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı, güç işleme ve kontrol birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi, yüksek yerlilik oranıyla uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

"UYUMLULUK TESTLERİ BİTMİŞTİR"

Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin, Türksat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ işbirliğiyle devam ettiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 'Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli', 'Mühendislik Modeli' ve 'Uçuş Modeli' olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan Türksat 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modelleri'nin üretim, entegrasyon, testleri tamamlanmıştır. 'Mühendislik Modeli' entegrasyon faaliyetleri tamamlanmış olup, sistem seviyesi, ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi ve akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir."

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Uraloğlu, son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlandığını ifade ederek, anten ve güneş panellerinin açılma testlerinin ekimde, fırlatıcı uyum ve piro testleri ile son hizalama testlerinin de kasımda başlayacağını bildirdi.

"HAZİRAN'DA FIRLATILACAK"

CATR, kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçümünün Şubat 2024'te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu testlerin tamamlanmasıyla uydumuz, fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecek. Bugünkü ziyaretimizde bizim bütün çözüm ortaklarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde Türksat 6A uydumuzun mart ayı içinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında bu uydunun fırlatılmak üzere Space X firmasıyla yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek muhtemelen haziran ayı içinde gerekli fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz. Bulunduğumuz alan gerçekten Türk mühendisliğinin uzay sanayisinde ne seviyeye geldiğini gösteren önemli yapılardan bir tanesidir. Gerçekten burada bir emek, gayret var. Biz de onu gururla, takdirle yerinde görmüş olduk."

Uraloğlu, projede emeği geçen herkese Türk milleti adına teşekkür ederek, başarılarının daim olmasını diledi.

Kaynak: AA


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türksat 6a

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