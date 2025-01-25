Bakan Uraloğlu Elazığ-Harput İl Yolu'nun açıldığını duyurdu: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, yeni yol sayesinde hem zaman hem de akaryakıttan yıllık toplam 65 milyon liralık tasarruf sağlanacağını belirtti. Projenin 30 dakikalık seyahat süresini 8 dakikaya indirdiğini açıklayan Uraloğlu, karbon salınımının da 315 ton azalacağını ifade etti.

Elazığ-Harput İl Yolu, 13,6 kilometre uzunluğunda ve 2 geliş-2 gidiş olmak üzere 4 şeritli olarak inşa edildi. Şehir imarına sıkışan eski güzergâh yerine yapılan yeni yol, 2 kilometre daha kısa bir mesafeyle hizmet veriyor. Ayrıca yol üzerinde 204 metre uzunluğunda üç köprülü kavşak da bulunuyor.

Bakan Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada 24 Ocak Elazığ Depremi’nde hayatını kaybedenleri anarak, “Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha anladık. Elazığ’ın ulaşım altyapısını güçlendirerek hem afetlere hem de artan trafiğe karşı dayanıklı projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

BÜYÜK ULAŞIM YATIRIMLARI

Uraloğlu, Elazığ’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplamda 52,8 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bölünmüş yol uzunluğunu 33 kilometreden 365 kilometreye çıkardıklarını vurguladı. Ayrıca, Fırat Nehri üzerindeki Kömürhan Köprüsü gibi ödüllü projelerin de kente kazandırıldığını hatırlattı.

Bakanlık, Elazığ çevresindeki 9 karayolu projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında, Elazığ’ın konvansiyonel demiryolu hattının tamamen yenilendiği ve modernizasyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ÇEVRE VE EKONOMİ KAZANIMLARI

Yeni yolun sadece turizm açısından değil, çevre ve lojistik açısından da büyük katkılar sağlayacağı belirtildi. Bölge ekonomisinin gelişimine dikkat çeken Uraloğlu, yeni ulaşım güzergâhının ihracatı kolaylaştıracağını ve yerel halkın yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Elazığ-Harput İl Yolu’nun, başta Harput olmak üzere bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın daha fazla ziyaretçi çekmesine de olanak sağlayacağı öngörülüyor.