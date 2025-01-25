HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Uraloğlu Elazığ-Harput İl Yolu'nun açıldığını duyurdu: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü!

Bakan Uraloğlu Elazığ-Harput İl Yolu'nun açıldığını duyurdu: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.01.2025 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ-Harput İl Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. 13,6 kilometrelik yeni yol sayesinde seyahat süresi 30 dakikadan 8 dakikaya düştü. Yolun açılmasıyla birlikte yıllık 65 milyon liralık tasarruf ve 315 tonluk karbon salınımı azaltımı hedefleniyor. Proje, hem yerel turizmi hem de lojistik faaliyetlerini destekleyecek.

Bakan Uraloğlu Elazığ-Harput İl Yolu'nun açıldığını duyurdu: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, yeni yol sayesinde hem zaman hem de akaryakıttan yıllık toplam 65 milyon liralık tasarruf sağlanacağını belirtti. Projenin 30 dakikalık seyahat süresini 8 dakikaya indirdiğini açıklayan Uraloğlu, karbon salınımının da 315 ton azalacağını ifade etti.

Elazığ-Harput İl Yolu, 13,6 kilometre uzunluğunda ve 2 geliş-2 gidiş olmak üzere 4 şeritli olarak inşa edildi. Şehir imarına sıkışan eski güzergâh yerine yapılan yeni yol, 2 kilometre daha kısa bir mesafeyle hizmet veriyor. Ayrıca yol üzerinde 204 metre uzunluğunda üç köprülü kavşak da bulunuyor.

Bakan Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada 24 Ocak Elazığ Depremi’nde hayatını kaybedenleri anarak, “Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha anladık. Elazığ’ın ulaşım altyapısını güçlendirerek hem afetlere hem de artan trafiğe karşı dayanıklı projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

21

BÜYÜK ULAŞIM YATIRIMLARI

Uraloğlu, Elazığ’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplamda 52,8 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bölünmüş yol uzunluğunu 33 kilometreden 365 kilometreye çıkardıklarını vurguladı. Ayrıca, Fırat Nehri üzerindeki Kömürhan Köprüsü gibi ödüllü projelerin de kente kazandırıldığını hatırlattı.

Bakanlık, Elazığ çevresindeki 9 karayolu projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında, Elazığ’ın konvansiyonel demiryolu hattının tamamen yenilendiği ve modernizasyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

32

ÇEVRE VE EKONOMİ KAZANIMLARI

Yeni yolun sadece turizm açısından değil, çevre ve lojistik açısından da büyük katkılar sağlayacağı belirtildi. Bölge ekonomisinin gelişimine dikkat çeken Uraloğlu, yeni ulaşım güzergâhının ihracatı kolaylaştıracağını ve yerel halkın yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

33

Elazığ-Harput İl Yolu’nun, başta Harput olmak üzere bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın daha fazla ziyaretçi çekmesine de olanak sağlayacağı öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü!

Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü!

Ünlü oyuncular birbirine girmiş! Set durmuştu! İlk açıklama geldi

Ünlü oyuncular birbirine girmiş! Set durmuştu! İlk açıklama geldi

Erdoğan hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Erdoğan hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Baro Başkanı yangının nasıl çıktığını anlattı!

Baro Başkanı yangının nasıl çıktığını anlattı!

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Şehir eşkıyaları iş başında! 3 iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: "Dükkan başına 5 milyon lira ceza kestik"

Şehir eşkıyaları iş başında! 3 iş yerini kurşun yağmuruna tuttular: "Dükkan başına 5 milyon lira ceza kestik"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.