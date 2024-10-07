Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: Gerekli adımlar atılacak

Kullanıcıların metin, ses ve görüntülü iletişim kurmasını sağlayan Discord uygulamasında küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyada birçok kullanıcı paylaşımda bulundu. Ece Seçkin'in yaptığı paylaşım ise bu paylaşımlardan en çok dikkat çekeni olmuştu.

Seçkin yaptığı açıklamada, "Discord log vermiyor öyle mi? Sizi p.çler sizi! Kız çocuklarına her pisliği yapın, milletin kredi kartlarını patlatın, vatana millete kitaba küfür edin, kedilere işkence edin nasılsa discord log vermiyor he? Hepinizin içinden geçilecek hepinizin!" dedi.

ECE SEÇKİN'DEN İNCELLER AÇIKLAMASI

İnceller örgütüne dair de açıklamalarda bulunan Seçkin, "C7K (cehennemin 7 katı) isimli bu internet örgütünün YouTube'da Özgecan Arslan ve Neslican Tay'a hakaret ettikleri, milli ve dini değerlere küfür ettikleri marşları varmış. Sen ünlüsün ve kadınsın bulaşma bu işlere diyenlere söylüyorum! Susamıyorum kardeşim susamıyorum" ifadelerine yer verdi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Yaşanan gelişmelerin ardından tartışma konusu olan Discord ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Şimdi bu benim de tabi biraz radarıma girdi. Mesela burada doğrudan siz oraya üye olamıyormuşsunuz. Birisinin referansıyla üye olabiliyormuşsunuz. Tamamen böyle bir altyapısı var. Esasında bu durum oraya girişleri biraz zorlaştırıyor, disipline ediyor da diyebiliriz. Biraz içeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil gerçekten" dedi.

"AİLE, ÇOCUKLAR HEPİMİZİN EN DEĞERLİSİ"

Bakanlar ile mesai yürüttüklerini de aktaran Uraloğlu, " Hafta içi hem İçişleri, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile yoğun bir mesai yürüttük. Discord başta olmak üzere. Bu konuda yapılması gerekenler noktasında istişare ettik. Önümüzdeki günlerde belli önlemlerin alınması gerekecektir. Biz bu önlemleri alacağız inşallah. Aile, çocuklar hepimizin en değerlisi, ona hepimiz sahip çıkmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"IP PAYLAŞIMI YAPMAZ İSE ERİŞİMİ ENGELLENECEK"

Öte yandan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, son dakika olarak verdiği haberde, "Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüm. Discord ve Telegram için çalışma başlatıldığını söylediler. Buralarda küçük kızları taciz eden şahıslar hakkında IP paylaşımı yapmaz ise ilgili uygulamaların Türkiye’ye erişimi engellenecek" ifadelerini kullandı.