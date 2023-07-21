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Bakan Uraloğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü açıklamalarına tepki: Dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değil

21.07.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 1 milyar 200 milyon dolar olduğunu, 7 yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar para ödendiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yanıt geldi. Bakan Uraloğlu, "Ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. Bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi" dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü açıklamalarına tepki: Dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Osmangazi Köprüsü'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerini sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir" dedi.

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'İÇİNE DÜŞTÜKLERİ DURUM YETERİNCE VAHİMKEN...'

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projeleri ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdikleri bütün yatırımları 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışını benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmet ile ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu

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