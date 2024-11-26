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  4. Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması! "Herkes haddini bilmeli" dedi açık açık uyardı

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması! "Herkes haddini bilmeli" dedi açık açık uyardı

26.11.2024 15:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan dikkat çeken sosyal medya açıklaması geldi. Alınan ve alınabilecek tedbirlere değinen Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz; ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım. Oraya koyulan her şeye susacak mıyız" dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması! "Herkes haddini bilmeli" dedi açık açık uyardı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformları kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için önlemler aldığını belirtti.

URALOĞLU: "HERKESİN GERÇEKTEN HADDİNİ BİLMESİ LAZIM"

Söz konusu tedbirlerin yasadışı içerikleri önleme amacı taşıdığını hatırlatan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz; ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım. Oraya koyulan her şeye susacak mıyız? Bütün milli manevi değerlerimize hakaret eden hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgür yaklaşımımız var.”

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Bakan, Google’ın algoritma değişiklikleri hakkındaysa “Google Türkiye ile bu konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu’yla bu konunun üzerine gideceğiz” dedi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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