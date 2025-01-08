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Bakan Uraloğlu PTT çalışanlarına saldırı sonrası Rize’de: ‘Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında takipçi olacağız’

08.01.2025 14:32
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de silahlı saldırıda öldürülen PTT çalışanının ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uraloğlu kahreden olayla ilgili yaptığı açıklamasında “Bu yaşanan olayı esefle, şiddetle kınıyoruz. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında takipçi olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu PTT çalışanlarına saldırı sonrası Rize’de: ‘Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında takipçi olacağız’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de iki PTT çalışanının silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin, "Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında biz de takipçisi olacağız." dedi.

Uraloğlu, dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ömer Bayazıt'ın, Derepazarı ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bayazıt'ın babası İzzet Bayazıt ve aile fertlerine başsağlığı dileyen Uraloğlu, "Elim bir olayla karşılaştık. PTT Şube Müdürümüz ve orada çalışan bir arkadaşımız sudan bir sebeple katledildi. Biz bunu esefle ve şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır temennisinde bulunarak, "Beklenmeyen ölümler aileler için elbette kabullenmesi zor olanlardır, şok etkisi yaratır. Onun için ben tekrar ailemize, Rize'mize, PTT Teşkilatımıza başsağlığı, sabır diliyorum Rabb'imden." ifadesini kullandı.

Konunun takipçisi olacaklarının altını çizen Uraloğlu, "Bu anlamda zaten katil yakalanmıştır. Emniyet güçlerimiz dün akşam yakalamıştır kendisini. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında biz de takipçisi olacağız. Rabb'im bu tür olayların tekrar etmemesini bizlere nasip etsin inşallah." sözlerini sarf etti.

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PTT'de 21 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Ömer Bayazıt'ın cenazesinin, ilçede ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rize PTT Abdulkadir Uraloğlu
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