Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) 53 bin 177 parselde yaklaşık 1 milyon 900 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Varank, "Yalnızca son 1 yılda OSB'lerdeki istihdam sayısını 100 bin kişi artırmayı başardık. İnşallah, 2023 yılında OSB'lerdeki istihdam sayımızı 2,5 milyona kadar çıkaracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da OSB Üst Kuruluşu 17'nci Genel Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Varank, üreten Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokma hedefine doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, bu doğrultuda girişimci ve sanayicilere büyük görev düştüğünü söyledi. Bakan Varank, ekonominin birinci basamağında üreticilerin yer aldığına dikkat çekti. OSB Üst Kuruluş'nun, Türkiye'nin sanayileşmesi, kalkınması ve büyümesi adına önem arz ettiğine vurgu yapan Varank, OSB'lerin ekonominin ana sütunlarından birini oluşturduğunu kaydetti.

'15 YILDA 120 OSB KURDUK'

Bakan Varank, OSB'lerin sunduğu ortak hizmetler sayesinde sanayi işletmelerinin tek bir çatı altında faaliyet gösterme imkânı bulduğunu vurgulayarak "Bu iş ve güç birliği sayesinde sanayicimiz hem üretim maliyetlerini azalttı hem de kalite standardını yükseltti. OSB'lerimiz öncülüğünde son derece önemli mesafeler aldık ve ülkemizin küresel rekabet gücünü artırdık. Bakanlık olarak, tahsis ettiğimiz uygun yatırım alanlarımızla, sağladığımız destek ve kolaylıklarla sanayicilerimize eşsiz bir yatırım ortamı oluşturuyoruz. Bakınız, 1962-2002 arasındaki 40 yıllık dönemde, yalnızca 80 OSB projesi tamamlanmışken, son 15 yılda hayata geçirdiğimiz OSB sayısı 120. Yani 2002’ye kadar yılda ortalama 2 OSB açılırken, biz yılda ortalama 8 OSB açtık" diye konuştu.