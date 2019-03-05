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Bakan Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

CHP’YE UZAK AJANSI TEPKİSİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasına tepki gösterdi.

CHP’YE UZAK AJANSI TEPKİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasına tepki gösterdi. Varank, önce sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda da bu konuya değinen Bakan Varank şunları söyledi:

"Bir saat kadar önce arkadaşlarımız bana bir haber getirdi. Biliyorsunuz Türkiye’nin 20 yıllık hayali, bir Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması hayali vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk. Çalışmalarımıza büyük bir şevkle başladık. Hatta Türkiye’nin milli uzay programını oluşturmak üzere çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün öğrendik ki CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Ben tabi bunun takdirini siz değerli misafirlerimize bırakmak istiyorum. Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla inşallah ilerleyeceğiz."

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