Bakan Varank 4. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları kurultayına katıldı

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,(DHA)- TEKNOFEST'in 4'üncü gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığı ile düzenlediği Yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Kurultaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bilim insanlari ile sohbet eden Varank, konuşmasının ardından katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi. LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI Konuşmasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından söz eden Varank,"Yaptığımız çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşılaştık. Sonuçta 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. Desteğe hak kazananların yüzde 85'i üniversitelerimizde görev yapacak. Geri kalanlar özel sektör kuruluşlarında ve araştırma altyapılarında devam edecek. Ülkemize gelecek bu araştırmacılar pratik Ar-ge projelerinde önemli roller üstlenecek. Ayrıca gençlerimiz için de rol model olacak" diye konuştu.

ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMINA DEVAM EDECEK Bugün burada tekrar açıklamak istiyorum diyen Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Sizleri de programın aktif katılımcısı olmaya, Türkiye'de doktora öğrencileri yetiştirmeye ve bilim eko-sistemimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Buna benzer bir programı, yurt içinde de çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz. Ayrıca, yurt içinde çalışan ya da kamu imkanlarıyla yurt dışına gönderilen araştırmacıların odak teknoloji alanlarında yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu sene ilke defa devreye aldığımız bir diğer uygulama da Sanayi Doktora programımız. Teoriyle pratiği bir araya getiren bu programı ben çok önemsiyorum. Hedefimiz, sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını, reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetiştirmek. Sonraki aşamadaysa, mezunlarımızın aktif bir şekilde istihdam edilmesi için çeşitli teşvikler vereceğiz" şeklinde konuştu.