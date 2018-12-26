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Bakan Varank, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 4 fotoğraf için oy kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 4 fotoğraf tercih etti.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bakan Varank, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareler için oy kullandı.

Varank, ilk olarak "Haber" kategorisindeki fotoğrafları değerlendirirken, kareleri çok etkileyici bulduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi. Buradaki tercihini Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti" ve Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" adlı fotoğraflarından yana kullanan Varank, "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafın konuyu sembolik bir anlatımla harikulade özetlediğini vurguladı. Varank, fotoğrafın anı yakalamakla ilgili harika bir örnek olduğunu dile getirdi.

"Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" adlı fotoğrafını seçen Varank, Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektife yansıyan yerli İHA fotoğrafının sınır ötesi mücadelenin sembolü olduğunu bildirdi.

Varank, "Spor" kategorisinde tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafından yana kullanırken, olimpiyatlarda başarılı Türk kadın sporcuları görmenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

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