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Bakan Varank açıkladı: “4 bin 500 TL burs verilecek “

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Üniversite-sanayi iş birliğinde daha güçlü bir dönem başladı.

Üniversite-sanayi iş birliğinde daha güçlü bir dönem başladı. Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı’nın yeni çağrısı açıldı. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin iki katından az yani bu yıl itibariyle 5 bin 116 TL’nin altında olmayacak.
Yeni çağrıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Bu programı, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuzun önemli bileşenlerinden biri olarak uyguluyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz.” dedi.
Önce burs sonra istihdam
Bakan Varank, ülkelerin katma değeri ve rekabet gücünü artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Nitelikli insan kaynağı olmadan, ne yaparsak yapalım, hedeflerimizi gerçekleştirmek çok zor. Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfus, en büyük avantajımız. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak adına, beşeri sermayenin geliştirilmesi alanındaki politikalara özel önem veriyoruz. İşte Sanayi Doktora Programı da, vizyonumuzun temel unsurlarından bir tanesi. Programla birlikte, bir taraftan sanayide ihtiyaç duyduğumuz doktora derecesine sahip insan kaynağını yetiştirirken, diğer taraftan iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca teorik bilgiyi, pratik alanda uygulama şansına kavuşacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa, sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde, çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretme şansına sahip olacaklar. Barış Pınarı Harekatında da gördük ki savunma sanayisindeki nitelikli insan gücü bizi bir adım daha öne çıkartıyor. Böylece ‘Sanayi Doktora Programı’ gibi yenilikçi uygulamaların önemini bir kez daha idrak etmiş olduk ” diye konuştu.
Kapsam genişletildi
TÜBİTAK’ın 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısında kapsam genişletildi. Ar-Ge, tasarım merkezlerine sahip veya teknoparklardaki şirketlerin faydalanabildiği programda değişikliğe gidildi. Artık en az bir TÜBİTAK projesi sonuçlandırmış özel sektör kuruluşları da programdan faydalanabilecek. Doktora öğrencileri, üniversite ve sanayi ile birlikte seçilecek ve yine üniversite ile sanayinin birlikte karar vereceği projelerde araştırma yapacak.
Yurt dışı ödülü
Program ile doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Bu bursun yüzde 75’ini TÜBİTAK, yüzde 25’ini de özel sektör kuruluşları karşılayacak. Doktora öğrencileri, TÜBİTAK tarafından belirlenen akademik başarı kriterlerini yerine getirirlerse, doktora döneminde çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirme hakkı kazanacak.
Maaşı da belli
Yeni çağrı ile birlikte istihdam desteği sürecinde bursiyerlere ödenecek ücret için bir taban belirlendi. Buna göre; sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyerlere ödenecek aylık ücret, o yılın brüt asgari ücretinin 2 katından az olamayacak. TÜBİTAK, 3 yıl boyunca bu ücretin yüzde 60’a kadar olan kısmını karşılayacak.
Son başvuru 13 Aralık
2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında 2019 yılı başvuruları 13 Aralık 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Geçen sene ilk kez devreye giren program, üniversite ve sanayi kuruluşları tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış, 517 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için karar alınmıştı.

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