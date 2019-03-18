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Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya’ya 17 yılda çok sayıda proje kazandırıldığını belirterek bu sayede şehrin 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdığını söyledi.Amasya Belediyesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının(OKA) desteğiyle hizmete sunduğu ‘Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji ve Turizm Eksenli Gelişim Projesi’ kapsamındaki HES türbinlerinin açılışında konuşan Bakan Varank, “20 milyon liraya mal olan bu proje sayesinde Yeşilırmak’ı kauçuk bent ile şişirdik.

Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya’ya 17 yılda çok sayıda proje kazandırıldığını belirterek bu sayede şehrin 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdığını söyledi.
Amasya Belediyesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının(OKA) desteğiyle hizmete sunduğu ‘Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji ve Turizm Eksenli Gelişim Projesi’ kapsamındaki HES türbinlerinin açılışında konuşan Bakan Varank, “20 milyon liraya mal olan bu proje sayesinde Yeşilırmak’ı kauçuk bent ile şişirdik. Böylece belli dönemlerde debisinin düşmesinin önüne geçtik. Bu da nehrin sandallarla gezilmesine, dört mevsim turist çekilmesine ve yaz aylarında kokunun önlenmesine de katkı sağlıyor. Şişirilen Yeşilırmak’ın üzerine bir hidroelektrik tesisi kurduk” dedi.
Projeye bakanlık olarak kalkınma ajansı kanalıyla 7 milyon lira katkıda bulunduklarını vurgulayan Mustafa Varank, “Bu santral saatte 200 kilovat ve yılda 1 milyon 728 bin kilovat üretim kapasitesine sahip. Kasım ayı itibariyle elektrik üretilmeye başlandı. Yine Yeşilırmak’ın iki yakasında rekreasyon alanları oluşturup, Amasya’nın yaşam kalitesini artırdık. Resmi açılışını yaptığımız bu alan gibi pek çok yatırımı 17 yılda Amasya’ya kazandırdık. İstedik ki ilimiz güçlensin, ilimiz büyüsün, tüm vatandaşlarımızın refahı artsın. Amasya iktidarımız boyunca 12 milyar liralık kamu yatırımından faydalandı. Özel sektörün de yatırımlarını teşvik ettik. Bunun için 2 milyar liralık sabit yatırım teşviki verdik. 7 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkanı sağladık. Amasya’da 3 OSB’de 5 bin kişi istihdam ediliyor. Bu OSB’lere bakanlık olarak 75 milyon lira kredi aktardık. Şehirdeki sanayi sitelerinin sayısını 5’ten 7’ye çıkardık. 2 bin 500 kişiye çalışma imkanı sağladık. Amasya, 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdı. Devletimizin destekleri sizlerin üretim azmiyle birleşti” diye konuştu.
Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile birlikte belediye binasını dolaşan Varank, Belediye Başkanı Cafer Özdemir’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdı”

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