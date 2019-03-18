Bakan Varank Amasya’da Binali Yıldırım’a destek istedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya’da Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir’e destek beklediği vatandaşlardan Binali Yıldırım için de İstanbul’daki akrabalarını telefonla aramalarını istedi.

Şehit aileleri ve gazilerle buluşmasının ardından Amasya Belediyesince hizmete sunulan ‘Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji ve Turizm Eksenli Gelişim Projesi’ kapsamındaki HES türbinlerinin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra şehri dolaşıp karşılaştığı vatandaşlardan AK Parti’nin yeniden adayı olan ve ‘Amasya’nın Ferhat’ı’ olarak adlandırılan Belediye Başkanı Özdemir’e destek istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için de vatandaşlardan çaba göstermelerini isteyen Bakan Varank, “Bir tek burası yetmez. Sizin şimdi İstanbul’da filan çok Amasyalı akraba eş, dost vardır değil mi? O zaman siz telefonları açacaksınız, diyeceksiniz ki orada da Binali Bey var. O da çok berecikli. Ona destek istemek lazım” diye konuştu.

Bir vatandaşın "Biraz da İzmir’e isteyelim" sözüne "Olur" cevabını veren Varank, “Gayret edersek alacağız. Etmezsek alamayız” şeklinde konuştu.