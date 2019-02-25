Bakan Varank: Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici (2)

'AMACIMIZ DÜNYA İLE REKABETÇİ SANAYİ ALTYAPISI KURMAK' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu ziyareti kapsamında Bolu Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Bakan Varank, burada iş yeri sahipleriyle sohbet edip, insansız hava aracı maketi hediye etti. Varank, daha sonra Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika sahipleriyle toplantı yaptı. Toplantıda fabrika sahiplerine hitap eden Bakan Varank, Ar-Ge'den başlayıp, ürünün ticarileşmesine kadar süren tüm aşamaları destekleyen mekanizmalarının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Aslında tüm çabalarımız, milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla, dünya ile rekabetçi bir sanayi altyapısı kurmak ve teknolojiyle kalkınan Türkiye hedefine ulaşmak. Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Görüş ve önerileriniz bizler için önemli. Bu yüzden yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak en temel önceliğimiz. Sizden beklentimiz; iş gücünüzü sahiplenip üretim faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz. Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğimiz devam ediyor. OSB'lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık, bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık." 'ÜRETİMDE TAM BAĞIMSIZLIĞI HEDEFLİYORUZ' Yerlileşme alanında atacakları adımlar olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğinde. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabii yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç, Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız. Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçek, sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek" diye konuştu.

