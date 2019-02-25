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Bakan Varank: Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

'BÜTÜN DERDİMİZ TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRMAK' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

'BÜTÜN DERDİMİZ TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRMAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Bütün derdimiz Türkiye'yi kalkındırmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Bunun için canla başla mücadele ediyoruz, projeler geliştiriyoruz ama karşımızda maalesef 'zillet ittifakı' dediğimiz bir ittifak var. Siz bunların size bir projeyle geldiğini duymazsınız. Ortaya koydukları bir fikir ile karşınıza çıktıklarını duymazsınız. Bunların sadece bir derdi var, o da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüdüğü bu kutlu yolculukta önüne taş koymak. Ben biliyorum ki, Bolulu kardeşlerim buna müsaade etmeyecek ve 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz her zaman temiz siyasetten, doğru siyasetten yana olduk." diye konuştu.

'BU SEÇİMLERİ AYNI ZAMANDA BİR BEKA SEÇİMİNİN YANSIMASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Seçimleri sadece belediyecilik seçimleri olarak görmediğini belirten Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu seçimleri sadece belediyecilik seçimi olarak, yerel yönetimlerle ilgili seçim olarak görmüyoruz. Etrafımızı izliyorsunuz; Türkiye'nin etrafında dönen dolapları görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde süreçleri izliyorsunuz. Biz bu seçimleri aynı zamanda bir beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz. Allah razı olsun MHP'li kardeşlerimiz bize müthiş bir destek verdi. Bu seçimde beraber hareket etmek üzere aynı yolda yürüyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz bu işe pazara kadar değil, mezara kadar ahdederek çıktık ve bundan sonra da Türkiye'nin bekası için yol yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, konuşmasının ardından MHP Bolu İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek burada MHP’lilerle bir araya geldi. Varank daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek Bolu Valiliği’ni ziyaret etti. Varank, daha sonra kentten ayrıldı.

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