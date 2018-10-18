Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı (2)

VARANK: 302 MİLYON EURO TUTARINDA FONLA YENİ PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Ticaret Odası(GTO) ve KOSGEB işbirliğiyle yapılan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi(GETHAM)’nin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, yaptıkları projelerle KOBİ’lere ve çeşitli sektörlere destek sağladıklarını ve desteklerin devam edeceğini ifade etti. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mali işbirliği kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı’nın bakanlıkça yürütüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi: "Bu programla, pek çok farklı sektörde, büyük ölçekli projelere mali destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 2007-2013’ü kapsayan ilk dönemde 550 milyon euro kaynak sağladık, 2014-2020 döneminde ise 302 milyon euro tutarında bir fonla yeni projelere devam edeceğiz. Bölgelerimizdeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçladığımız bu programla, 43 ilimizde 46 başarılı projeye imza attık. Yapılan yatırımlarda, Ar-Ge ve inovasyon altyapısından, imalat sanayinin güçlendirilmesine; KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından, kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar çeşitli alanlara odaklandık. Projelerin uygulanması neticesinde birbirinden güzel sonuçlar aldık. İmalat altyapısını geliştirmek için kurduğumuz tesislerden 2 bin 300 KOBİ’miz faydalandı. 288 yeni işletmenin de kurulmasına vesile olduk. Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki projelere 55 milyon euro yatırım yaptık; laboratuvarlar, teknoparklar, araştırma ve uygulama merkezleri kurulmasına destek sağladık. Finansmana erişim projelerimizle 1 milyar euro tutarında kredi hacmi oluşturduk ve 14 bin KOBİ’ye finansal destek sağladık. Ülkemizin ilk bölgesel nitelikli girişim sermayesi fonunu kurduk, kredi garanti mekanizmasına destek olduk. Samsun’a 50 milyon euro yatırım yaparak, ulusal ve uluslararası hizmet verecek Samsun Lojistik Merkezi’ni açtık. Kayseri, Yozgat, Gaziantep ve Elazığ’da Teknoparklar kurduk. 10 ilimizde İş Geliştirme Merkezleri kurduk (Tokat, Malatya, Kastamonu, Bingöl, Sivas, Gümüşhane, Osmaniye, Sorgun, Van, Elazığ). Bunları, makine-teçhizatla donattık ve danışmanlık faaliyetleriyle sürdürülebilirliklerini mümkün kıldık. 8 ilimizde 78 Milyon euroluk yatırımla Ortak Kullanım Atölyeleri açtık. Böylece; işletmelerin tek başına satın alma gücünün olmadığı makine ve ekipmanlar, tüm girişimcilerin ortak kullanımına açıldı. KOBİ’lerimizin hem rekabet gücü hem de istihdam olanakları arttı. Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız bulunuyor. Bu dönüşüm; tüm makro-ekonomik hedeflerimize ulaşmada kilit bir rol oynayacak. Buradan hareketle ‘milli teknoloji, güçlü sanayi’ önceliğimizi ortaya koyduk. GETHAM’la birlikte daha rekabetçi hale gelen KOBİ ve girişimciler; oluşturdukları istihdam ve katma değerli ürünler sayesinde, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacaklardır." Konuşmaların ardından açılışı yapılan GETHAM’da incelemelerde bulunan Bakan Varank daha sonra Gaziantep Valiliği'ni ziyaret edip Vali Ali Yerlikaya'dan kente ilişkin bilgi aldı.



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