Bakan Varank: “Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız çalışanın SGK primlerini ödeyeceğiz"

Sanayi ve Teknaloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak." dedi.

Sanayi ve Teknaloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’daki açılış ve ziyaretlerinin ardından akşam yemeği için sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, 16 yılda yapılan yatırım ve projeler ile sağlam bir temel inşa ettiklerini belirterek, “Adımımı attığım her ilde sanayicilerimizle, üreticilerimizle mutlaka bir araya geliyor, görüş ve önerilerini bizzat dinliyorum. Siz ürettikçe, istihdamı arttırdıkça, ekonomi dinamizm kazanıyor ve talep canlı kalıyor. 16 senede sağlam bir temel inşa ettik, karşılaştığımız her zorluk bizi daha da güçlendirdi. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk. Şimdi sırada ekonomide bir üst basamağa çıkmak, katma değerli üretimi artırmak var." dedi.