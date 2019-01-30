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Bakan Varank: "Arıtma problemi devam eden 21 OSB’nin de altyapısını yatırım planına aldık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:20 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sunduğumuz kredi desteği sayesinde Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla ve OSB’lerin kendi imkanlarıyla faal durumdaki 162 OSB’nin atıksu arıtma problemini çözmüş bulunmaktayız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sunduğumuz kredi desteği sayesinde Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla ve OSB’lerin kendi imkanlarıyla faal durumdaki 162 OSB’nin atıksu arıtma problemini çözmüş bulunmaktayız. Arıtma problemi devam eden 21 OSB’nin de altyapısını yatırım planına aldık, inşallah onların da altyapı problemini çözeceğiz" dedi.
Ankara Sanayi Odasında (ASO) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımları ile çevre mevzuatı kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik "Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Varank, bakanlık olarak "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu ortaya koyduklarını vurguladı. Üretim için gerekli fiziki altyapı ve mekanların çevre dostu bir bilinçle oluşturulması gerektiğine işaret eden Varank, "Uzun yıllardır bilgi ve tecrübe sahibi olduğumuz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yapılanma anlamında iyi bir örnektir. Ülkemizde tüzel kişiliğini onayladığımız 232 faal olmak üzere 312 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. OSB’ler sanayinin disipline edilmesi, çevreye olan etkilerinin ortadan kaldırılması bakımından önemli bir yer tutuyor. Atıksu yönetiminden hava kalitesine, gürültü yönetiminden tehlikeli atıklara kadar pek çok alanda yasal düzenlemelerimiz bulunuyor. OSB bünyesinde faaliyet göstermek firmalar açısından pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. OSB’lerde sanayici dostu bir yaklaşımla gerekli alt yapı hizmetlerini belirli sistemler dahilinde sanayicinin hizmetine sunuyoruz. OSB’lerdeki arıtma tesisi gibi ortak kullanım alanları yatırımcılara rekabet avantajları da sağlıyor. Sunduğumuz kredi desteği sayesinde Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla ve OSB’lerin kendi imkanlarıyla faal durumdaki 162 OSB’nin atıksu arıtma problemini çözmüş bulunmaktayız. Arıtma problemi devam eden 21 OSB’nin de altyapısını yatırım planına aldık, inşallah onların da altyapı problemini çözeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sanayi sitesi yönetimlerine mali destek sunuyoruz"
Sanayi sitelerinin de Bakanlık kontrolünde olduğunu anımsatan Varank, sanayi sitelerinde ortaya çıkan atık suların belediyenin kanalizasyon sistemine verildiğini belirtti. Bununla birlikte kendi arıtma tesisini kurmak isteyen sanayi sitesi yönetimlerine her türlü teknik ve mali desteğin bakanlık tarafından sunulduğunun altını çizen Varank, "Önümüzdeki dönemde de çevre dostu yeni ve düşük maliyetli sanayi alanları oluşturmak için tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Küresel rekabette daha etkin olabilmek için firmalar arası OSB temelinde olduğu gibi işbirliği mekanizmalarına ihtiyaç var. Günümüzde pek çok ülkede örnekleri bulunan endüstriyel simbiyoz ve eko-endüstriyel park yaklaşımları bunların birer yansıması. Bu uygulamalarla firma sınırlarını aşacak şekilde çevresel kazanç sağlanması mümkün oluyor" dedi.
Bakan Varank, veritabanı kurgusunu da bu sene tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

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