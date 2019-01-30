Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sunduğumuz kredi desteği sayesinde Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla ve OSB’lerin kendi imkanlarıyla faal durumdaki 162 OSB’nin atıksu arıtma problemini çözmüş bulunmaktayız. Arıtma problemi devam eden 21 OSB’nin de altyapısını yatırım planına aldık, inşallah onların da altyapı problemini çözeceğiz" dedi.

Ankara Sanayi Odasında (ASO) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımları ile çevre mevzuatı kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik "Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Varank, bakanlık olarak "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu ortaya koyduklarını vurguladı. Üretim için gerekli fiziki altyapı ve mekanların çevre dostu bir bilinçle oluşturulması gerektiğine işaret eden Varank, "Uzun yıllardır bilgi ve tecrübe sahibi olduğumuz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yapılanma anlamında iyi bir örnektir. Ülkemizde tüzel kişiliğini onayladığımız 232 faal olmak üzere 312 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. OSB’ler sanayinin disipline edilmesi, çevreye olan etkilerinin ortadan kaldırılması bakımından önemli bir yer tutuyor. Atıksu yönetiminden hava kalitesine, gürültü yönetiminden tehlikeli atıklara kadar pek çok alanda yasal düzenlemelerimiz bulunuyor. OSB bünyesinde faaliyet göstermek firmalar açısından pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. OSB’lerde sanayici dostu bir yaklaşımla gerekli alt yapı hizmetlerini belirli sistemler dahilinde sanayicinin hizmetine sunuyoruz. OSB’lerdeki arıtma tesisi gibi ortak kullanım alanları yatırımcılara rekabet avantajları da sağlıyor. Sunduğumuz kredi desteği sayesinde Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla ve OSB’lerin kendi imkanlarıyla faal durumdaki 162 OSB’nin atıksu arıtma problemini çözmüş bulunmaktayız. Arıtma problemi devam eden 21 OSB’nin de altyapısını yatırım planına aldık, inşallah onların da altyapı problemini çözeceğiz" şeklinde konuştu.