HABER

Bakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in aday çıkardığı yerde HDP'nin bunları desteklediğini, hatta meclis üyeliklerine yazıldıklarını görüyoruz.

Bakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in aday çıkardığı yerde HDP'nin bunları desteklediğini, hatta meclis üyeliklerine yazıldıklarını görüyoruz. Bu çok ama çok büyük bir tehlikedir. Bu 'zillet ittifakı'nın sonucunda, zamanında Diyarbakır'da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar" dedi.
Kayapınar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kadim Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ortaklığıyla Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu' düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeoğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat ile Cezayir, Fransa, Hindistan, Irak, İspanya, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'den 80'i aşkın bilim insanın katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumda geçen yıl vefat eden İslam tarihi, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan akademisyen Prof. Dr. Fuat Sezgin anlatılacak.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bakan Varank, sözlerine Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anarak başladı. Bakan Varank, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) bu yıldan itibaren 'Fuat Sezgin Ödülleri' vereceğini ifade ederek, "30 Haziran 2018'de ahirete irtihal eden Profesör Doktor Fuat Sezgin Hocamız, ülkemizin yetiştirdiği en başarılı ve çalışkan ilim insanlarından biriydi. Yüreği memleket sevdasıyla çarpan Saygıdeğer Hocamız, kendisini medeniyetimizin ilmi birikimini gün yüzüne çıkarmaya adamıştı. Nesiller boyunca adından söz ettirecek Fuat Sezgin Hocamızın hatırasını yaşatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu amaçla bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara büyük önem ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edildi. Dolayısıyla bu sempozyum, yılın ilk etkinliği olması hasebiyle özel bir öneme sahip. Sene boyunca düzenlenecek bu gibi etkinlikler, Hocamızın ömrünü adadığı İslam kültür ve medeniyet hazinesinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak, özellikle de genç kuşaklara onun çalışma azmini ve şevkini aşılayacak. Hocamızın aziz hatırasını yaşatmak adına yıl boyunca TÜBA, TÜBİTAK, üniversitelerimiz ve diğer paydaşlarla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TÜBA bu yıldan itibaren 'Fuat Sezgin Ödülleri' vermeye başlıyor. TÜBİTAK, Hocamızın çalışma alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla proje çağrısına çıkacak. Bakanlık olarak, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla Fuat Sezgin Hocamızın mirasına en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye genelinde farkındalığı artırmak" diye konuştu.
'DİYARBAKIR'I HAK ETTİĞİ GÜZELLİKLERE KAVUŞTURUYORUZ'
Diyarbakır'ın tarihiyle, kültürüyle, çıkardığı nice değerli isimlerle medeniyetin kurucu şehirlerinden biri olduğunu anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:
"Mekke ve Medine'den sonra en çok Sahabe-i Kiram'ın olduğu bu şehir, İslami ilimlerin en önemli merkezlerinden biridir. Örneğin kelam ilminin en büyük otoritelerinden olan Seyfüddin Amidî Diyarbakır'da yetişmiş, nice İslam beldelerinde öğretisini geliştirmiştir. Diğer yandan El-Cezeri tarafından sibernetiğin ilk adımlarının atıldığı ve ilk robotun yapılıp çalıştırıldığı yer de Diyarbakır'dır. Ulu Camii'nin avlusundaki güneş saatinin de El-Cezeri tarafından yapıldığı söylenir. Diyarbakır böyle bir ilim ve medeniyet mirasının sahibidir. Ama maalesef Diyarbakır yıllar boyu, bu medeniyetten nasibini alamamış çevrelerin istismarına uğradı. Seyfüddin Amidî, El Cezeri, Ahmed Arif, Sezai Karakoç, Cahit Sıtkı, Ali Emiri Efendi ve Celal Güzelses gibi nice büyük isimle anılması gereken Diyarbakır'ı maalesef uyuşturucu ticaretiyle, terörle anılır hale getirdiler. Bunlar sadece bugünümüze değil, geçmişimize de ihanet ettiler. Milletin verdiği yetkiyi, terör örgütüne peşkeş çektiler. Belediye imkanlarıyla, Diyarbakır'ı, binlerce yıllık Sur'u talan ettiler. Bizim bunları unutmamız, affetmemiz mümkün değil. Şimdi sorumluları tepeden aşağı yargı önünde hesap veriyorlar. Bu hesabı tarih önünde ve hak divanda verecekler. Biz bunların yakıp yıktıkları güzel Sur'u yeniden ihya ettik, ediyoruz. Diyarbakır'ı hak ettiği güzelliklere kavuşturuyoruz."
'PKK'YI BELEDİYELERE SOKMAK İSTİYORLAR'
Konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bakan Varank, "Ama bir tehlikeyi de yeri gelmişken, Diyarbakır'dan paylaşmak istiyorum. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Ülkemizin hem doğusunda hem batısında çok kirli bir 'al ver' tezgahı kuruluyor. FETÖ'nün cesaretlendirdiği CHP, İYİ Parti, Saadet üçlüsüne sözde resmi olmasa da HDP de eklendi. Karşımızda tam bir 'zillet ittifakı' var. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in aday çıkardığı yerde HDP'nin bunları desteklediğini, hatta meclis üyeliklerine yazıldıklarını görüyoruz. Bu çok ama çok büyük bir tehlikedir. Bu 'zillet ittifakı'nın sonucunda zamanında Diyarbakır'da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar. Biz bu tezgahı görüyoruz ama milletimizin desteğiyle bu tezgahı da inşallah bozacağız" ifadelerini kullandı.
'BİZ İSLAM TASAVVURUNUN MİRASÇILARIYIZ'
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise insanlığın, 21'inci yüzyılda çok zorlu bir sınamadan geçtiğini kaydederek, "Sadece İslam medeniyetinin varisi olan topraklar değil, bütün yerküre zulüm, adaletsizlik, bir tahakküm ve zorbalıkla, merhametsizlikle karşı karşıya. Her zamanda daha fazla İslam medeniyet tasavvuruna ihtiyaç var. Biz İslam tasavvurunun mirasçılarıyız. Biz, son asırlarda bütün İslam âlemi olarak sahip olduğumuz bu hazineyi yeteri kadar değerlendiremedik. Bunun için bugün dünya siyasi bir krizle karşı karşıya" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlarBakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlarBakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlarBakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruzÖzhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruzSağlık Bakanı Koca: Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.