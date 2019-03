Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "17 yıl Batman’ı en temel belediyecilik hizmetlerine hasret bıraktılar. Milletin vergilerini Kandil’e akıtmaktan başka hiçbir işleri olmadı. Batman Belediyesini milletin hizmetine soktuğumuz şu son 2 yılda yaşanan dönüşümü görüyorsunuz” dedi.

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler kapsamında seçim çalışması ve lokal açılışları için Batman’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İkiköprü beldesi seçim lokali açılışı sonrası, AK Parti Beşiri İlçesi seçim lokalinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Balpınar beldesine geçen Bakan Varank, burada da AK Parti Balpınar Seçim lokalinin açılışını Kur’an’ı Kerim Tilaveti sonrası yaptı. Seçim lokali açılışlarından sonra Bakan Varank Batman’daki işadamları ile Türkiye Petrolleri Kristal Park’ta bir araya geldi. Burada işadamlarına hitaben konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hükümletin desteklerinden söz etti. Konuşmasının devamında Bakan Varank şunları söyledi:

“Sizler ekonominin üretken gücüsünüz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça ekonomide çarklar dönüyor. Hükumet olarak her zaman yanınızdayız. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor, etmeye de devam edecek. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de, yani çalışanınızın maaşını da devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse izleyen dokuz ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Aralık 2020’ye kadar her yeni istihdamın SGK prim ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Asgari ücret 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürecek. Gelin bu imkanları kullanıp daha çok kişiye iş kapıları açın. Her zaman söylediğimiz gibi üretim çok önemli. Üretim olmadan büyüme olmaz.