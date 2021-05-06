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Bakan Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu: Yazılımcı okulları açılıyor

06.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Beklenen gün geldi" diyerek yaptığı açıklamasında, yazılımcı okullarının açılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu: Yazılımcı okulları açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ortaya koyduğu "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" çerçevesinde yazılımcı sayısını artırmak için yeni politikalar hayata geçiriyor. Bakanlık da bu doğrultuda her geçen gün yeni adımlar atıyor.

Türkiye Açık Kaynak Platformu, 2023'te 500 bin yazılımcı hedefine ulaşmaya yönelik olarak Bakan Varank'ın himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kuruldu. Platformda, 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve topluluk bulunuyor.

Platformun yürütücülüğünü üstlenen Bilişim Vadisi ile yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkati çeken Ecole 42 arasında mart ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde Kocaeli Bilişim Vadisi ve İstanbul Vadistanbul'da iki yazılım okulu açılması kararlaştırıldı.

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Bu yazılım okulları, Ecole 42'nin küresel ağına katılan Türkiye'den ilk örnekler olacak. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) ortaklığında güdümlü proje desteği, Evyap ve Gebze Ticaret Odasının katkılarıyla kurulan okullar, 7 gün 24 saat açık kalacak ve ücretsiz eğitim verecek.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yazılım okulları için başvuruların başladığını bildirdi. Varank paylaşımında, "Beklenen gün geldi. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli'ye başvurular başladı. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Kovid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor." ifadelerine yer verdi.

AMAÇ PARADİGMA DEĞİŞİMİ

42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor. UNIX, grafik programlama ve web programlamaya başlayan öğrenciler için müfredat derinleşiyor. Öğrenciler, sonraki aşamalarda nesne yönelimli programlama, mobil, işlevsel programlama, web güvenliği, tersine mühendislik, kötü amaçlı kod, çekirdek programlama, ağ programlama, yapay zeka, 3B gibi uzmanlık isteyen alanlarda çalışmalar yapabiliyor.

Yazılım eğitimi konusunda paradigma değişimi sağlaması beklenen okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Ecole 42 okulları, birbirinden öğrenmeye dayalı eğitim modeliyle katılımcıların eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca bir ekip de müfredata rehberlik ediyor ve okulun sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

ÖN EĞİTİMİN ARDINDAN KESİN KAYIP

Yazılımcı olmak veya kodlama yetkinliklerini geliştirmek isteyen 18 yaş üstü herkes, www.42istanbul.com.tr ile www.42kocaeli.com.tr adresleri üzerinden başvuru yapabilecek.

Web sitelerinden yapılacak ön kayıt sonrası çevrim içi testi geçenler okulun tanışma toplantısına davet edilecek. Temmuzda başlayacak 4 haftalık ön eğitimi başarıyla tamamlayanların kesin kaydı yapılacak.

(AA)

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