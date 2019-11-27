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Bakan Varank Beşiktaş’ta düzenlenen zirveye Hibrit araçla geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde yaşanan ithal makam aracı tartışmalarının ardından bugün konuşmacı olarak katıldığı Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’ne hibrit aracıyla geldi.HDP’li Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerli ve milli üretim sözlerine atıfta bulunmuş, Bakan Varank’ın ithal araba kullandığı ileri sürmüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde yaşanan ithal makam aracı tartışmalarının ardından bugün konuşmacı olarak katıldığı Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’ne hibrit aracıyla geldi.
HDP’li Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerli ve milli üretim sözlerine atıfta bulunmuş, Bakan Varank’ın ithal araba kullandığı ileri sürmüştü. Bakan Varank ise "Sayın Paylan, benim makam aracım yerli üretim Toyoto Corolla; hem de Hibrit. Türkiye’de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum" diyerek karşılık vermişti. Bakan Varank bugün İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’ne katıldı. Zirvede konuşma gerçekleştiren Bakan Varank zirveye hibrit aracıyla geldi.

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