Ankara Üniversitesinin Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilimin ve teknolojinin ideolojisi olmadığını belirterek, "Yeteneklerinizi, bilginizi ve hayallerinizi teknoparklarda somutlaştırın, yeni başarı hikâyelerini hep birlikte yazalım" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara Üniversitesinin Gölbaşı’ndaki Teknokent yerleşkesinde Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışı ile ’Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’ ve ’Öğrenci Konseyi’ işbirliğiyle düzenlenen İnovasyon Haftası etkinliğine katıldı. Öğrencilere seslenen Bakan Varank, "Bugün beni bir siyasetçi olarak değil de bilime ve teknolojiye gönül vermiş bir büyüğünüz olarak dinlemenizi isterim. Bilimin ve teknolojinin ideolojisi olmaz. Dolayısıyla bu alanlarda atılacak adımları her seviyede sahiplenmek, teşvik etmek bizim en önemli önceliğimiz. Biliyorsunuz rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmak, teknolojiyi üretmekle mümkün. Dolayısıyla bizim fikir üreten, Ar-Ge yapan, bunları rekabetçi ürüne dönüştüren ve bu ürünleri dünyanın her yerine satabilen girişimcilere ihtiyacımız var" dedi.

"Akademik bilgi ticari ürüne dönüşüyor"

Teknolojiyi üretmek için güçlü bir Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden Varank, bakanlık olarak bu ekosistemi geliştirmek ve beslemek için çalıştıklarını vurguladı. Varank, "Akademik bilgi buralarda ticari ürüne dönüşüyor; parlak fikirlerin kuluçka evreleri buralarda tamamlanıyor ve firmalar arası etkileşim en verimli şekilde buralarda sağlanıyor. Teknopark firmaları danışmanlık, ticarileşme, ihracat destekleri, kurumsallaşma ve uluslararası işbirlikleri gibi alanlarda devlet desteklerinden faydalanıyor. Bu sayede vizyonunu genişleten işletmeler daha hızlı, daha esnek ve daha verimli bir şekilde iş modellerini oluşturabiliyor" şeklinde konuştu.

"2001 yılında iki teknopark vardı, bugün ise 83"

AK Parti hükümetinin göreve gelmesiyle Türkiye’deki teknopark sayısının arttığını dile getiren Varank, "Bakın 2001 yılında sadece 2 teknoparkımız vardı, bugün 55 ilimizde 83 teknoparka sahibiz. Bunların 63’ünde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri aktif biçimde yürütülüyor. Diğerleriyse hızla faaliyete geçmek üzere çalışmalarını tamamlamak üzere. 44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar lira satış gerçekleştirildi. Tabii Ankara teknopark ekosistemi anlamında ülkemizin en başarılı şehirlerinin başında geliyor. İlimizdeki aktif 7 teknoparkta 18 bin araştırmacı Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Ankara Üniversitesi Teknoparkı, ekosistemin en önemli oyuncularından" ifadelerini kullandı.

Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Nihai amacımız, küresel yarışta bizi ön sıralara taşıyacak girişimlerin filizlenmesi. İşte bu noktada sizlerin de iştahlı olması gerekiyor. Hedeflerimize ulaşmada yenilikçi bakış açınıza ve üretme isteğinize ihtiyacımız var. Yeteneklerinizi, bilginizi ve hayallerinizi teknoparklarda somutlaştırın, yeni başarı hikâyelerini hep birlikte yazalım."

Türkiye’nin 4 buçuk yıllık seçimsiz bir döneme girdiğini söyleyen Varank, bu dönem boyunca reform ve atılımlara önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.