Bakan Varank Bize iftira atan muhalefet IMF ile gizli görüşüyor

Ramazan SARICI/ÇANKIRI (Çerkeş), (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile görüşmesiyle ilgili, "Ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı neredeyse zil takıp oynamadıkları kalan ana ve yavru muhalefet, hükümetimizi 'IMF ile anlaşma yapacaklar' diye itham edip duruyordu. Biz defaatle, 'Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını' ifade ettik. Şimdi görüyoruz ki, bize iftira atan muhalefetin kendisi IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor" dedi.

Bakan Varank, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılmak üzere ilçeye geldi. İlk olarak ilçe belediyesini ziyaret eden Bakan Varank, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Çerkeş OSB'de düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Varank'a, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile yetkililer eşlik etti.