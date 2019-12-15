Bakan Varank: Bizim davamız bir 'benlik' davası değildir - 1

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim davamız bir 'benlik' davası değildir. Zaten 'benlik' davası güdenlerin, kendi kişisel egolarının, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı 7'nci olağan kongre delege seçimine katıldı. İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen dele seçiminde, Bakan Varank Beytepe Mahallesi'nden, Bakan Kasapoğlu ise Birlik Mahallesi'nden delege seçimi için oy kullandı.

'KENDİ HEVA VE HEVESLERİNİN PEŞİNDEN GİDİYORLAR'

Bakan Varank, burada yaptığı açıklamasında, Ankara'da 710 bin üyelerinin demokrasi şölenine katılım sağladığını söyledi. AK Parti'nin parti içi demokrasiye, katılımcılığa, istişareye en fazla değer veren parti olduğunu kaydeden Varank, "Bizim kongrelerimiz kendimizi yenilememiz ve güncellememiz için bir fırsat sunuyor. Bizim davamız bir benlik davası değildir. Biz 'ben' değil 'biz' diyebilen bir partiyiz. Zaten benlik davası güdenlerin, kendi kişisel egolarının, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz. Partimizde en üst seviyelerde görev almış insanların, benlik davası sonucunda şimdi bu davalarda yer alma fırsatını kaçırdıklarını görüyoruz. Çünkü onlar kendi heva ve heveslerinin peşinden gidiyorlar" dedi.