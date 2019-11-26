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Bakan Varank: 'Bozdoğan', ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi 'Bozdağan', hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi 'Bozdağan', hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı" dedi.
Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk milli hava füzesi 'Bozdağan' ile ilgili son bilgiyi paylaştı. Varank, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi 'Bozdoğan' hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı" dedi.
'F-16 UÇAKLARINA MONTE EDİLECEK'
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, savaş uçaklarına entegre olacak olan havadan havaya füze Bozdoğan'ın, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarında tam isabet sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"TÜBİTAK SAGE tarafından 2013 yılından beri üzerinde çalışılan 'Göktuğ Projesi' kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesi 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. İlk testlerinden başarıyla geçen bu füzemiz, Milli Muharip Uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de 2020 yılı yapılacak. Proje tamamlandığında, savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer silahlarına ek olarak hava-hava silahlarımız da yerli ve milli olacak. Bozdoğan’ın Milli Muharip Uçağımıza entegre olmasıyla da kendi uçağımızda kendi silahlarımızı kullanmış olacağız. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemizin devreye girmesiyle birlikte hava savunma sistemimizin yerlileşme oranı yükselecek. Ayrıca Ülkemiz en son, F-16C ve D modellerinde kullanılmak üzere F-16 CCIP kapsamında 35.7 milyon dolar maliyetle 127 adet AIM-9X ve 22 adet AIM-9X Captive eğitim füzesi satın almıştı. Bozdoğan’ın devreye girmesiyle birlikte bu paralar ülkemizde kalacaktır."

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