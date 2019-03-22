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Bakan Varank: Bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'de 2000 rakımlı Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank: Bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyiz

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'de 2000 rakımlı Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti. Kamuflaj giyip 2 metreyi bulan karda uzun süre yürüyen Bakan Varank, "Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah biz bu coğrafyadaki terör bataklığını da kurutmak üzereyiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'deki temasları kapsamında beraberinde Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte PKK'lıların bütün geçiş ve yaşam alanlarını ortadan kaldıran 2000 rakımlı Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti. Kamuflaj giyip 2 metreyi bulan karda uzun süre yürüyen Bakan Varank, askerlerle sohbet etti. Kuleden çevreyi dürbünle izleyen Bakan Varank, telsizle Mehmetçiklere seslenerek, "Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sizlerin burada sağladığınız huzur ortamı, tüm Türkiye’ye sirayet ediyor. Allah, bu topraklarda şehit düşen bütün güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun" dedi.
'TERÖRİSTLER BİR FARE GİBİ MAĞARALARA SIĞINMIŞ VAZİYETTE'
Bakan Varank, terörle mücadeledeki başarıya değinerek, "Güvenlik güçlerimiz müthiş bir çaba göstererek, bütün coğrafyayı, dağları teröristlerden temizlediler. Teröristler köşe bucak adeta bir fare gibi mağaralara sığınmış vaziyetteler. Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah biz bu coğrafyadaki terör bataklığını da kurutmak üzereyiz. Rabbim nasip ederse biz bu kararlılıkla bölgede tek bir terörist bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızdaki bütün teröristleri bu coğrafyadan temizleyeceğiz. Tunceli, artık bir barış ve huzur şehri olacak. Burası adeta Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelecek. İnşallah biz burayı bakanlığımıza bağlı kalkınma ajanslarımız eliyle bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz" diye konuştu. Bakan Varank, ziyaretinin sonunda askerlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Varank: Bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyizBakan Varank: Bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyizBakan Varank: Bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyizBakan Varank: Bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyiz

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