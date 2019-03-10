Bakan Varank: Bunlara cevabı sandıkta vereceğinize inanıyorum

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda karşımızda şer ittifakı var. Taksim'de yatsı ezanı okunurken, HDP'lilerin de içinde olduğu bir grup, ezanı ıslıklarla alkışlarla protesto etmeye kalkıştı. Bunların bizimle bizim kültürümüzle zerre alakaları yok. Sizlerin bunlara cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Doğubayazıt ilçesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Ağrı merkeze geldi. Helikopterle 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı pistine inen Bakan Varank'ı Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkanı adayı Savcı Sayan karşıladı. Kent merkezindeki programına Kurtuluş Mahallesi'ndeki 'Halk Buluşması' ile başlayan Bakan Varank, HDP'yi ve HDP'li belediye başkanlarını eleştirdi. Bölgenin ve Türkiye'nin dünya kamuoyunun önüne çok farklı getirilmek istendiğini kaydeden Varank, "Bu güzel şehirlerimizi terörle tüm dünyaya göstermek isteyenler oldu. Hizmet yerine yıkımla bu şehirleri gündeme getirmek isteyenler oldu. 'Biz buna müsaade etmeyeceğiz' dedik. Son 2 senedir şehrimize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biliyorsunuz burada daha önce bir belediye başkanımız vardı. Kendisinin Ağrı'yla pek ilişkisi yoktu. Ankara'da gezmeyi, Paris'te gezmeyi buralarda bulunmaktan, hizmet etmekten daha evla görüyordu ve buraya hiç uğramıyordu. Şimdi yine bir belediye başkan adayı seçmişler. Araştırdım onun da pek Ağrı'yla ilişkisi yok. Ağrı'nın dertlerini, sorunlarını bilmiyor. Size hizmet üretebilecek, dertlerinize derman olabilecek proje sunması mümkün değil" diye konuştu.