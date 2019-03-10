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Bakan Varank: Bunlara cevabı sandıkta vereceğinize inanıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda karşımızda şer ittifakı var.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda karşımızda şer ittifakı var. Taksim'de yatsı ezanı okunurken, HDP'lilerin de içinde olduğu bir grup, ezanı ıslıklarla alkışlarla protesto etmeye kalkıştı. Bunların bizimle bizim kültürümüzle zerre alakaları yok. Sizlerin bunlara cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Doğubayazıt ilçesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Ağrı merkeze geldi. Helikopterle 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı pistine inen Bakan Varank'ı Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkanı adayı Savcı Sayan karşıladı. Kent merkezindeki programına Kurtuluş Mahallesi'ndeki 'Halk Buluşması' ile başlayan Bakan Varank, HDP'yi ve HDP'li belediye başkanlarını eleştirdi. Bölgenin ve Türkiye'nin dünya kamuoyunun önüne çok farklı getirilmek istendiğini kaydeden Varank, "Bu güzel şehirlerimizi terörle tüm dünyaya göstermek isteyenler oldu. Hizmet yerine yıkımla bu şehirleri gündeme getirmek isteyenler oldu. 'Biz buna müsaade etmeyeceğiz' dedik. Son 2 senedir şehrimize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biliyorsunuz burada daha önce bir belediye başkanımız vardı. Kendisinin Ağrı'yla pek ilişkisi yoktu. Ankara'da gezmeyi, Paris'te gezmeyi buralarda bulunmaktan, hizmet etmekten daha evla görüyordu ve buraya hiç uğramıyordu. Şimdi yine bir belediye başkan adayı seçmişler. Araştırdım onun da pek Ağrı'yla ilişkisi yok. Ağrı'nın dertlerini, sorunlarını bilmiyor. Size hizmet üretebilecek, dertlerinize derman olabilecek proje sunması mümkün değil" diye konuştu.

'BUNLARIN BİZİM KÜLTÜRÜMÜZLE ALAKASI YOK'

Yerel seçimde Savcı Sayan için destek isteyen Bakan Varank, küçük sanayi sitesi konusunda elinden geleni yapacağını söyledi. Ağrı'nın sadece hayvancılıkla değil sanayiyle de anılmasını istediklerini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta önümüzde önemli bir viraj var. Sizler şehrinizin imkanlarını, vergilerini, paralarını çalıp, Kandil'e gönderenlere değil; şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor. Ancak bunu elde edebilirsek bu hizmet siyasetini sürdürebiliriz. Bizler sizlere güveniyoruz. Ağrılı kardeşlerimize güveniyoruz. Ağrı'nın geldiği durumu, 2 senedir yaşadığı huzur ortamını çok iyi biliyorsunuz. Huzurdan, sükunetten, yatırımdan, istihdamdan yana oy vereceğinize yüzde 100 eminiz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin gelenek, göreneklerinize ne kadar bağlı olduğunuzu biliyoruz. Şu anda karşımızda bir şer ittifakı var. Taksim'de yatsı ezanı okunurken, HDP'lilerin de içinde olduğu bir grup, ezanı ıslıklarla alkışlarla protesto etmeye kalkıştılar. Bunların bizimle bizim kültürümüzle zerre alakaları yok. Sizlerin bunlara cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum."

Bakan Varank, daha sonra sanayicilerle yapılacak toplantı için Kurtuluş Mahallesi'nden ayrıldı.

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