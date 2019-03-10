Bakan Varank: Bunlara cevabı sandıkta vereceğinize inanıyorum (2)

'ÖNÜMÜZDE YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki toplantıya katıldı. Bakan Varank, hükümet olarak Ağrı'ya son 16 yılda 15 milyar liranın üzerinde yaptıklarını ve kentteki milli geliri 20 kat artırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin bakanlığına bağlandığını hatırlatan Varank, "Yerel kalkınma bizim ajandamızda. Şehirlerin, bölgelerin, ilçelerin potansiyelini değerlendirip, orada en verimli ticareti kurmak, ekonomik açıdan en verimli yatırımları yapmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Dolasıyla bakanlığımız olarak bölge kalkınma idareleri ve ajanslarla şehrinizi kalkındırmanın derdindeyiz. Bu şehrin müthiş bir potansiyeli var. Turizm açısından bir potansiyel var. Hayvancılığı zaten biliyorsunuz. Bir termal potansiyeli var. Termal seracılık ve turizm yatırımları yapabiliyorsunuz. Önümüzde yapacak çok işimiz var, Ağrı'yı bekleyen çok güzel günler var" dedi.

'HEM PARALARINIZI HEM ÇOCUKLARINIZI ÇALDILAR'

'İstismar siyaseti'ne asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Varank, "Bunların Ağrı'ya hizmet etmek gibi dertleri asla olmadı. Onların derdi, sizlerin vergi olarak ödediği paraları, bizim yatırım olarak gönderdiğimiz paraları Kandil'e göndermekti. Onlar hem sizin paralarınızı çaldılar hem çocuklarınızı çaldılar, geleceğinizi çaldılar. Biz buna müsaade etmedik, gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz. Onların istismar yapabilecekleri maddeleri de aldık. Türkiye'de atılması imkansız cesur adımları Sayın Cumhurbaşkanı'mız attı. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarının altına aldı. Türkiye'de büyük bir kardeşlik hukukunu Sayın Cumhurbaşkanı'mız tesis etmiş oldu; ama bu istismar siyaseti yapanlar, onların Ağrı gibi bir derdi, hizmet gibi bir derdi olmadı. Onların bizim Ağrı'mıza verebilecekleri hiçbir şey yok."