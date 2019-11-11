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Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

KONYA'da 'Geleceğe Nefes' etkinliğinde fidan dikim törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Temel atmama töreni yaparak dünyanın en absürt ve müsrif olayını gerçekleştirip ‘Ağaçların yaprakları beni alkışlıyor’ diyenlerin, bugün dikilecek 11 milyon fidanı da görmeyeceği kesin.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA'da 'Geleceğe Nefes' etkinliğinde fidan dikim törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Temel atmama töreni yaparak dünyanın en absürt ve müsrif olayını gerçekleştirip ‘Ağaçların yaprakları beni alkışlıyor’ diyenlerin, bugün dikilecek 11 milyon fidanı da görmeyeceği kesin. Maalesef her konuda olduğu gibi çevre hassasiyeti de yapay olan bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz'' dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yurt genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen fidan dikim törenine katıldı. Törende konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, ''Türkiye’de yeşil ve çevreci bir organize sanayi bölgesi olarak öne çıkıyoruz. Öyle ki, 'Çevre Yönetim Sistemi' ile çevre kirliliğinin en aza indirildiği Konya Organize Sanayi Bölgemiz, 1 milyon metrekare yeşil alanı ile Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden birisidir'' diye konuştu.
Bakan Varank, bugün 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını hatırlatarak, ülkemizde 1999 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığının, 2018 yılında 22.6 milyon hektara ulaştığını söyledi. Konuşmasında Gezi Parkı olaylarına da değinen Bakan Varank, ''Biz böyle bir yeşil seferberliğinin içindeyken kendisine sözüm ona çevreci diyenlerin hükümetimize, devletimize yönelik saldırılarını gördük. İşte Gezi Parkı olaylarında birkaç ağaç için sokak olayları çıkarıp, ülkemizi sözüm ona dünyaya şikâyet etmeye çalışanların artan orman varlığıyla alakalı tek bir sözünü duyamazsınız'' dedi. Bakan Varank, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama töreninde yaptığı konuşmaya da değinerek şunları söyledi:
''Temel atmama töreni yaparak dünyanın en absürt ve müsrif olayını gerçekleştirip, ‘Ağaçların yaprakları beni alkışlıyor’ diyenlerin bugün dikilecek 11 milyon fidanı da görmeyeceği kesin. Maalesef her konuda olduğu gibi çevre hassasiyeti de yapay olan bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz. Bugünkü fidan dikim seferberliğimiz bu siyasi anlayışa en güzel cevap olacak.''
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