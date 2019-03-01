Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın Hatay ve Giresun’a verdiği teknopark sözünü yerine getirdik’’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’Cumhurbaşkanımızın Hatay ve Giresun’a verdiği teknopark sözünü yerine getirdik’’ dedi.

Türk sanayisinin ihracat odaklı ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulabilmesinde üniversite-sanayi iş birliği büyük önem taşıyor. Türkiye’de bu amaca uygun olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri oluşturulurken, yenilik ve teknoloji ekosistemine katkı veren teknoparkların sayısı giderek artıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakın zamanda müjdesi verilen İskenderun Teknik Üniversitesi ve Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin başvuruları, 21 Şubat’ta Değerlendirme Kurulu tarafından ele alındı. Kurulun onay vermesinin ardından 28 Şubat’ta Resmi Gazete’de İskenderun ve Giresun’da teknopark kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı imzaladığı kararname ile Hatay ve Giresun’a iki yeni teknopark kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Varank, ’’Söz verdik, yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay ve Giresun’a verdiği teknopark sözünü yerine getirdik. Teknopark sayımız 83’e, teknopark bulunan şehir sayımız 55’e yükseldi. İki yeni teknoparkımızla Ar-Ge ve yenilik ekosistemimiz artık daha güçlü. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi yolunda emin adımlarla ilerliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki teknoparkların 63’ünde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri aktif olarak yürütülürken, diğerlerinde inşaat ve yapılaşma süreçleri devam ediyor. 63 teknoparkta faaliyet gösteren 5 bin 300’den fazla firma ve 42 bini Ar-Ge personeli olmak üzere toplam yaklaşık 51 bin 500 çalışan bulunuyor. Teknoparklarda bugüne kadar yaklaşık 30 bin 600 proje tamamlanırken, bunun sonucunda 3,8 miyar dolar toplam ihracat ve 2019 değerleriyle toplam yaklaşık 119 milyar TL satış rakamına ulaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen 14 yılda teknoparkların altyapı ve üstyapı çalışmalarına 2019 değerleriyle yaklaşık 985 milyon TL hibe verdi. Bunun yanı sıra bakanlık tarafından teknoparklarda yer alan firmalara doğrudan ve dolaylı birçok destek sağlanarak, yenilikçi firmaların ortaya çıkarılması ve güçlü işletmeler haline gelmeleri için uygun ortam oluşturuldu.

