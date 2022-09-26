HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Varank, Davutoğlu'nun o fotoğrafının hikayesini anlattı! Çok tartışılacak sözler... "Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum"

Bakan Varank, Davutoğlu'nun o fotoğrafının hikayesini anlattı! Çok tartışılacak sözler... "Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum"

26.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemdeki bir Kabine toplantısında yaşananları anlattı. 'Altılı masa'da kimin nereye oturacağıyla ilgili Davutoğlu'nun tartışma yaratmış olabileceğini belirterek o zamanlar Kabine toplantısında çekilen bir fotoğrafa dikkat çekti ve çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Bakan Varank, Davutoğlu'nun o fotoğrafının hikayesini anlattı! Çok tartışılacak sözler... "Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum"

'Altılı masa' cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde hareketli günler yaşamaya devam ederken geçtiğimiz dönemde gündeme gelen, masada kimin, nereye oturacağının tartışıldığı iddialarıyla ilgili Bakan Varank açıklamalar yaptı. Davutoğlu'nun başbakanlık dönemindeki bir Kabine toplantısında "Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum" diyerek sola kaydığını öne süren Bakan Varank, o dönemdeki fotoğrafı işaret ederek "Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu’ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur" ifadelerini kullandı.

İttifaklar arasındaki fark dikkat çekti! Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: AK Parti ilk sırada ama...İttifaklar arasındaki fark dikkat çekti! Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: AK Parti ilk sırada ama...

"EN CEVVAL AHMET DAVUTOĞLU'DUR"

Varank, 24 TV'de katıldığı canlı yayın programında söz konusu iddialarla ilgili şöyle konuştu:

"Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Geçmişte bizimle siyaset yapmış insanlar o masaya oturdukları için birtakım tartışmaların kimden kaynaklandığını ben çok iyi görebiliyorum. Vatandaşlarımız görmeyebilir. Biliyorsunuz, 'altılı masa' ilk kurulduğu günlerde ‘kim nerede oturacak, sıralama ne olacak’ tartışmaları olmuştu. Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini bakanlar kurulunda vermiştir.”

Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışı çok konuşulmuştu! Babacan'dan çarpıcı açıklama: "Bugüne dek sıcak bakmadım"

"BEN NASIL DİĞER BAKANLARLA AYNI SEVİYEDE OTURURUM"

“Sayın cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir Kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığına davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum’ diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi. Muhtemelen 'altılı masa'daki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur.”

CHP ve Memleket Partisi'nden istifa etmişti! Bağımsız Milletvekili Çelebi'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' ve 'Abdullah Gül' sözleriCHP ve Memleket Partisi'nden istifa etmişti! Bağımsız Milletvekili Çelebi'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' ve 'Abdullah Gül' sözleri

"KENDİNİ FARKLI GÖSTERMEK İÇİN SOLA KAYDI"

“Hatta bir fotoğraf var. Kendisini diğer bakanlardan farklı göstermek için biraz sola kaymıştır. Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu’ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Elimizdeki tüm imkanları kullanırız"Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Elimizdeki tüm imkanları kullanırız"
Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dedilerAntalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler
'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Mustafa Varank 6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.