Bakan Varank, Davutoğlu'nun o fotoğrafının hikayesini anlattı! Çok tartışılacak sözler... "Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum"

'Altılı masa' cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde hareketli günler yaşamaya devam ederken geçtiğimiz dönemde gündeme gelen, masada kimin, nereye oturacağının tartışıldığı iddialarıyla ilgili Bakan Varank açıklamalar yaptı. Davutoğlu'nun başbakanlık dönemindeki bir Kabine toplantısında "Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum" diyerek sola kaydığını öne süren Bakan Varank, o dönemdeki fotoğrafı işaret ederek "Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu’ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur" ifadelerini kullandı.

"EN CEVVAL AHMET DAVUTOĞLU'DUR"

Varank, 24 TV'de katıldığı canlı yayın programında söz konusu iddialarla ilgili şöyle konuştu:

"Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Geçmişte bizimle siyaset yapmış insanlar o masaya oturdukları için birtakım tartışmaların kimden kaynaklandığını ben çok iyi görebiliyorum. Vatandaşlarımız görmeyebilir. Biliyorsunuz, 'altılı masa' ilk kurulduğu günlerde ‘kim nerede oturacak, sıralama ne olacak’ tartışmaları olmuştu. Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini bakanlar kurulunda vermiştir.”

"BEN NASIL DİĞER BAKANLARLA AYNI SEVİYEDE OTURURUM"

“Sayın cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir Kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığına davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum’ diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi. Muhtemelen 'altılı masa'daki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur.”

"KENDİNİ FARKLI GÖSTERMEK İÇİN SOLA KAYDI"

“Hatta bir fotoğraf var. Kendisini diğer bakanlardan farklı göstermek için biraz sola kaymıştır. Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu’ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur."

