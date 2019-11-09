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Bakan Varank, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi’nin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 22:20 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya’da düzenlenen törenle Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen bölgenin en büyük deprem merkezi olma özelliğine sahip Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi’nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yeşilyurt Belediyemizin bizimde desteklerimizle kurduğu Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesinin açılışını yapmak gurur vesilesidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya’da düzenlenen törenle Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen bölgenin en büyük deprem merkezi olma özelliğine sahip Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi’nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yeşilyurt Belediyemizin bizimde desteklerimizle kurduğu Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesinin açılışını yapmak gurur vesilesidir. Buraya boş gelmemiş olmak, böyle bir açılışı da burada yapıyor olmaktan mutluluk duymaktayız. Biliyorsunuz ülkemiz deprem kuşağında bulunan bir ülkedir, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi depreme dönük eğitmek, onları depreme hazırlamak önemlidir. Bu manada da çok önemli bir ihtiyacı bu merkez gidermiş olacaktır” diye konuştu.
Malatya’ya Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracaklarının müjdesini de veren Bakan Varank, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çok yenilikçi ve inovatif projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gündemimize aldık. Bunlardan bir tanesi de Deneyap Teknoloji Atölyesidir. 81 kentimizde 100 tane bu atölyelerden kuracağız. Bunlardan 12 tanesinin geçtiğimiz dönemde sınavlarını yapıp, öğrencilerimizin kabulünü yaptık. Burada ortaokul ve lise başlangıç seviyesinde ki çocuklarımızı robotik kodlama, tasarım ve siber güvenlik gibi alanlarda eğiterek geleceğin teknolojik yıldızları olarak yetiştireceğiz. İkinci grup şehirlerarasında Malatya’da var. Nisan ayı itibariyle sınavlardan sonra Malatya’da da Deneyep Teknoloji Atölyesini açmış olacağız. Malatya’dan da geleceğin teknolojik yıldızlarını yetiştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK işbirliğinde çocuklarımızı yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.
Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesini Malatya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Toplumun her kesimin deprem bilincine sahip olması gerektiğinden yola çıkarak yapımını tamamladığımız Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyemizde, her yaştan vatandaşımıza teorik ve uygulamalı olarak deprem eğitimlerimizi ulaştıracağız. Olası bir deprem, afet veya yangın gibi olaylarda alınacak tedbirler ve sonrasında neler yapılacağı detaylı bir şekilde burada halkımıza anlatılacak ve bilgilendirme yapılacaktır. Her alanda faydalı ve güzel hizmetleri bugüne kadar halkın hizmetine sunan Yeşilyurt Belediyesi olarak bölgemizin ve kentimizin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine değerli yatırımın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Milletvekillerimize, (DAP) İdaresi Kalkınma Başkanlığına, AFAD’a, emek ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi hizmete açıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem eğitimin verildiği dersliği ziyaret ederek, yapılan uygulamaları yerinde takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan tablonun yanı sıra 61 numaralı Yeşilyurt Belediyespor forması ve Malatya kayısısı armağan etti.

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