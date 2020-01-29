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Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ?un bir rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren eşi Mahbube Altuğ?un cenaze namazına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ?un bir rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren eşi Mahbube Altuğ?un cenaze namazına katıldı. Soğuksu Mahallesi Merkez Camii?nde kılınan cenaze namazına Bakan Varank?ın yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, belediye başkanları ve çok sayıda iş insanı ile ailenin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Mahbube Altuğ?un cenazesi Sapanca Merkez Kemer Mezarlığı?nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

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