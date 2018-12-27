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Bakan Varank, 'Derman' zırhlısını inceleyip, test sürüşü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'de Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'de Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. tarafından 5 üniversiteyle geliştirilerek, prototipi üretilen ve yüzde 70'i yerli üretim olan, zırhlı askeri lojistik destek aracı 'Derman'ı inceledi. Test sürüşü yapan Varank, "Çok iyi bir araç. 16 ton da yük taşıyor. Yakında yurt dışında testlere gidecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ile Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.'yi ziyaret etti. Bakan Varank, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık'tan çalışmaları hakkında bilgi alıp, işçilerle sohbet etti. Varank daha sonra Elvan ve Tüzmen ile birlikte 5 üniversiteyle geliştirilerek, 8x8 özelliğe sahip, prototipi üretilen ve yüzde 70'i yerli üretim olan, zırhlı askeri lojistik destek aracı 'Derman'ı inceledi. Aracın direksiyonuna geçen ve test sürüşü gerçekleştiren Bakan Varank, indikten sonra "Organize sanayi bölgesi uzak değilse bununla gidelim" diye espri yaptı.

Aracın performansını çok iyi bulduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Çok iyi bir araç. Direksiyonu çok hafifti, aynı zamanda 16 ton da yük taşıyor. Bu yükle beraber aracı kullanmış olduk. Bu, Ar-Ge projesi sonrası ortaya çıkmış bir ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini biz de TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Bu araç, savunma sanayi için geliştirilmiş bir araçtır. Yakında yurt dışında testlere gidecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu proje aynı zamanda sanayi ve üniversite işbirliğinde ortaya çıkmış bir projedir" diye konuştu.

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