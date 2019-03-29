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Bakan Varank devreye girdi, Ferahspor feraha erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

Ferahspor’un çim saha hayali, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank devreye girince gerçek oldu.Bakan Varank, dün İstanbul ilçelerini ziyaret ederken Üsküdar Ferah Mahallesi’ne uğradı.

Ferahspor’un çim saha hayali, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank devreye girince gerçek oldu.
Bakan Varank, dün İstanbul ilçelerini ziyaret ederken Üsküdar Ferah Mahallesi’ne uğradı. Ferah Spor Lokali’ni ziyaret eden Varank, Ferahsporlu genç sporcularla bir araya geldi. Futbolcular, Bakan Varank’a futbol oynadıkları kumla kaplı zeminin çimlendirilmesi talebini iletti. Bakan Varank, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte gittiği Manisa’da ziyaretler gerçekleştirirken, gençleri talebini de kabine arkadaşına aktardı. Bakan Kasapoğlu da Varank’a Ferahspor için çim saha sözünü verdi.

Selfie ile duyurdu
Bakan Varank da müjdeli haberi Kasapoğlu ile çekildiği bir selfie ile sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Bakan Varank, “Üsküdar Ferah Mahallesi’nde dün ziyaret ettiğimiz Ferah Spor Lokali’nde genç sporcularımız kum sahalarının çimlendirilmesini istedi. Bugün Gençlik ve Spor Bakanımız @kasapoglu ‘ndan sözü aldık. İnşallah en kısa zamanda #FerahSpor çim sahasına kavuşacak” dedi.

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