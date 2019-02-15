Bakan Varank Diyarbakır’da iş insanları ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekstil İhtisas OSB parsel tahsisi sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, “Toplamda 305 milyon lira yatırım yapacak firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşturacaklardır” dedi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, Diyarbakır OSB’de fabrika ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi. Varank, “Tekstil ihtisas OSB’de 56 firmamıza parsellerini tahsis ediyoruz. Toplamda 305 milyon lira yatırım yapacağımız firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşturacaklardır. Aslında burada tekstil alanında bir kümelenme yapısı meydana getirmek istiyoruz. Diyarbakır geçen sene tekstil ihracatında yüzde 492’lik bir artış yakaladı. Bu ekonomik güç hem bölgeye hem ülkeye misli ile geri dönecektir. Geçtiğimiz ay Diyarbakır OSB’nin arıtma tesisinin yer teslimini yaptık. Yatırım tutarı 37 milyon lira olan bu tesis ile birlikte tekstilde ilimizin üretim değer zincirinde yer almayan boyahane yatırımlarının da önü açılmış olacaktır. Tesisin tamamlanması ile birlikte ilk etapta bin 700 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. Aynı zamanda ikinci OSB kuruluş sözleşmesini de onayladık. Ülkemizde yatırım yapılmadığı iddialarına en güzel yanıtı bu gelişmeler, sizler gibi girişimciler veriyorsunuz. Diyarbakır güçlü bir sanayi altyapısı olabilecek bir şehir” diye konuştu.

“Geçen yıl 16 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk”

İş insanlarının üzerlerindeki yükleri azaltmayı kendilerine görev edindiklerini kaydeden Bakan Varank, şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki siz üretim yaptıkça, siz üçlü oldukça ülke olarak biz de hedeflerimize yaklaşacağız. Geçen sene devletimiz 7 buçuk milyar sigorta prim desteği yaptık. Diyarbakır’ın da dahil olduğu 51 ile 5 puanın yanı sıra artı bir puan bölgesel istihdam teşvikini ekledik. Böylelikle sadece geçen sene 12 milyon vatandaşımıza ulaştık ve toplamda 16 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. OSB’leri tam kapasite ile çalıştırmak istiyoruz. Hükümet olarak elini taşın altına koymak isteyen iş ve aş sağlayan herkesin yanındayız. İlimize bugüne kadar 763 teşvik vergisi verdik. Bu sayede 4 milyar liralık yatırımı destekledik ve 36 bin kişiye yeni iş kapılarının açılmasını sağladık. KOSGEB Diyarbakır’daki 2 bin 800 işletmemize 52 milyon lira destek verdi. 5 bin 300 firmamız 37 milyon liralık kredi finansmanı desteğinden faydalandı. Bugüne kadar Teknopark’ımıza 6 milyon liraya yakın ödenek aktardık. Bu sene bakanlığımız koordinasyonunda 4 farklı program için 21 buçuk milyon liralık hibe desteği sunacağız.”

Programda DTSO Başkanı Mehmet Kaya da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, Bakan Varank’a hediye takdim etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.