HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat’ta başlayacağını duyurdu

Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat’ta başlayacağını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat tarihinde İstanbul’dan hareketle başlayacağını duyurdu.Sakarya’da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek ve ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş olanağı sağlanmış olacak.

Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat’ta başlayacağını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat tarihinde İstanbul’dan hareketle başlayacağını duyurdu.
Sakarya’da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek ve ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş olanağı sağlanmış olacak. WABCO’nun Sakarya Fabrikası temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bir hususu ilk kez buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat tarihinde İstanbul’dan hareketle başlayacak. Bu seneki seferi, yeni kurduğumuz TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacağız. Yapılacak seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak. Biliyorsunuz kutup araştırmaları dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutuyor. Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan birisi. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle işbirliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Klasik ve yeni popüler kedi isimleriKlasik ve yeni popüler kedi isimleri
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Soylu okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

'Deprem Dayanıklılık Testi' yapan firmalara başvurular arttı

Elazığ depremi sonrası başvurular arttı!

Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.