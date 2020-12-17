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Bakan Varank duyurdu: Aşı ve ilaç merkezi kurulacak

17.12.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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Bakan Varank duyurdu: Aşı ve ilaç merkezi kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Varank açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

4 YERLİ AŞIDA YENİ GELİŞME

"Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.

Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.

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Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip."


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