Bakan Varank duyurdu: Aşı ve ilaç merkezi kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Varank açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

4 YERLİ AŞIDA YENİ GELİŞME

"Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.

Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.

Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip."



