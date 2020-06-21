Bakan Varank duyurdu! Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Varank, "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hakkındaki son gelişmeleri anlatarak, Kovid-19 süreci nedeniyle birkaç haftalık oynamalar olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yakın zamanda fabrika temellerinin atılacağını, marka ve pazarlama ile ilgili planlamaların yapılacağını bilgisini veren Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin sonunda yollarda olacağını dile getirdi.

