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  4. Bakan Varank duyurdu! Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak

Bakan Varank duyurdu! Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin 2022 yılı sonunda yollarda olacağını açıkladı.

Bakan Varank duyurdu! Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Varank, "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hakkındaki son gelişmeleri anlatarak, Kovid-19 süreci nedeniyle birkaç haftalık oynamalar olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yakın zamanda fabrika temellerinin atılacağını, marka ve pazarlama ile ilgili planlamaların yapılacağını bilgisini veren Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin sonunda yollarda olacağını dile getirdi.

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