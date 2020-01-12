HABER
  4. Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (2)

Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

'BİRÇOK REFORMU HAYATA GEÇİRDİK' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılışına katıldı.

'BİRÇOK REFORMU HAYATA GEÇİRDİK'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Varank, "İŞGEM'in doğrudan ve dolaylı şekilde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam oluşturmasını ve şehrimizin ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz. İŞGEM'den mezun olanların da organize sanayi bölgesi gibi üretim alanlarında yeni başarılara imza atmasını, yurt dışı pazarında rekabet etmesini bekliyoruz. Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz, kalkınma hızınız da o denli yüksek olur. Buradan hareketle, girişimciliği 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel bileşenlerinden biri olarak belirledik. Bakanlık olarak girişimciliği ve eko sistemi çeşitli mekanizmalarla teşvik ediyoruz. Kalkınma ajansımızın yeni uygulamaya başlayacağı hemşehri yatırım programı da devreye girecek" dedi.
YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH VERDİ
Tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili de konuşan Bakan Varank, "17 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok reformu hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlere imza attık. Bunların hepsini de 82 milyon insanımızın hayatını kolaylaştırmak için yaptık. Vatandaşımızın Avrupalıdan, Amerikalıdan eksiği yok, fazlası vardır. Ulaşımda adeta çağ atladık. Eskiden günler alan yolculuklar, bugün saatler, hatta dakikalarda kat edilebiliyor. Bilim sanayi alanlarında ülkemizi yeni teknolojilerin merkez üssü haline getirmek için adımlarımızı atıyoruz. Bu adımlar sayesinde Türkiye bugün 'devrim' otomobilini üretecek seviyeye geldi. Gittiğim her yerde vatandaşlarımızın olumlu görüşleriyle karşılaşıyorum. Bize selam verir vermez Türkiye'nin otomobilinden bahsediyor, ne kadar beğendiklerini anlatıyor. Bizler tabi bundan memnun olmanın yanında, omuzlarımıza ne kadar yük bindiğinin de farkındayız. İnşallah 2020 yılının sonunda Türkiye'nin otomobilini Türkiye'nin yollarıyla buluşturmuş olacağız. Biz de heyecanla bu projeyi takip etmekteyiz" diye konuştu.
Bakan Varank, konuşmasının ardından kurdele kesimiyle açılan merkezde incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener son anket sonucunu açıkladıMeral Akşener son anket sonucunu açıkladı
Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardıSu kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardı
Kayıp bekçiler için endişeli bekleyişKayıp bekçiler için endişeli bekleyiş
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama!

İlber Ortaylı canlı yayında ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

Bakan Soylu'dan son dakika PKK açıklaması: Dağlarda 500 adamları ya var ya yok

Bakan Soylu'dan son dakika PKK açıklaması

Bakan Turhan canlı yayında duyurdu! İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Adıyaman’da soba zehirlenmesi! 2 ölü, 2 yaralı

'Sessiz ölüm' yine can aldı! 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika! Bingöl'de deprem (Son depremler)

Bingöl'de deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.